屏東餃子王初賽今登場 十強名單出爐 下月爭冠

「屏東餃子王」初賽今(20)日在縣民公園C棟倉庫分梯次舉行。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第二年登場的屏東餃子王開賽，今(20)日在縣民公園C棟倉庫舉行，逾50組水餃高手角逐，還有來自台北的參賽者，選手們火力全開，現場餃香四溢、氣氛熱烈。最終由評審選出前十強晉級決賽，為下個月冠軍之戰揭開精彩序幕。

今日的參賽者帶來精心準備的私房好料，不論是外皮製作或內餡處理都做了精心設計，有的融合韓式的異國風，也有以東港黑鮪魚入餡的創意搭配，從經典家常口味到結合在地食材的創新發想，每一顆水餃都承載記憶中的味道與對料理的情感，更展現出屏東多元且充滿人情味的飲食文化。

廣告 廣告

初賽需於20分鐘內完成10顆水餃，還要將其中9顆煮好，選手們無不使出拿手廚藝一較高下，其中也有二度參賽的店家，現場邀請專業評審團依口味、創意與整體表現等評選出10組選手晉級決賽。十強名單如下：屏東海豐碰碰胡水餃、大吉大粒、麵對面麵食館、話醍私廚、餃無勝算、邱明馨、朋果廚房、新蒲啊、綠蕉元寶寶、幽默大師。

文化處表示，「2026屏東餃子王」將於明(2026)年1月25日，在勝利星村星星廣場展開精彩對決，同時結合一系列年節主題活動，打造熱鬧又溫馨的新春市集氛圍。1月24日、25日一連兩天推出「勝利星村年貨大街」，集結超過60家在地老店與特色品牌，在青島街封街開賣，讓民眾一次採買年節好物。

各組參賽水餃獨具特色，令人食指大動。(記者羅欣貞攝)

最終入選十強的朋果廚房，以屏東小黃瓜、火龍果等特產做為原料，天然彩色水餃皮十分顯目。(記者羅欣貞攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

紓解國1內壢、中壢段壅塞 高公局：中豐交流道月底通車

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

獨家》台灣政治情勢變化大、難掌控 傳中共急找翁曉玲等多位藍委確保「沒有意外」

