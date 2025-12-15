屏東餃子王初賽12/20登場 50組高手同場較勁

去年首辦的屏東餃子王大賽，現場比賽熱烈盛況。（屏東縣政府文化處提供）

記者毛莉／屏東報導

2026「屏東餃子王」大賽延續去年首辦的熱烈迴響，今年再度吸引全臺50組廚藝好手報名較勁，初賽將於12月20日在勝利星村星星廣場熱鬧登場，預料再掀起一場精彩的美味對決。

屏東縣政府文化處表示，今年賽事祭出10萬元總獎金，開放報名後詢問度熱烈，此次參賽隊伍實力堅強，將各自端出拿手的招牌水餃，從經典口味到創意混搭，準備的餡料可謂創意十足，充分展現台灣多元的美食文化。

除了傳統的「經典暢銷原味」、「韭菜鮮餃」等口味，預計還有「韓式青花椒餃子」、「剝皮辣椒蝦味水餃」等融合異國風味的料理搭配，以及運用在地食材的「東港鮪魚水餃」，各式私房水餃展現滿滿創意與地方特色。

初賽於20日當天下午1點登場，選手需自備餡料與水餃皮，並於現場完成包製與烹煮，由專業評審團進行評分，最終將選出 10組選手晉級決賽，完成初賽者還可獲得市集消費券200元。

文化處指出，每逢年節最具年味的勝利星村，不只熱鬧的年貨市集，去年首度推出餃子比賽，更添濃厚懷舊的眷村氛圍，「屏東餃子王」決賽預計115年1月25日展開，除專業評審外，也將邀請百位國民老饕加入評審行列，共同見證餃子王誕生。