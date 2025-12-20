屏東餃子王 初賽選出前10強

屏東餃子王初賽昨（二十）日於縣民公園倉庫舉行，逾五十組水餃高手角逐，由評審選出前十強晉級決賽，將於明年一月二十五日，在勝利星村進行冠軍賽。

參賽者帶來各自精心準備的私房好料，不論是外皮製作或內餡處理都做了精心設計，有的融合韓式的異國風，也有以東港黑鮪魚入餡的創意搭配，從經典家常口味到結合在地食材的創新發想，還有來自台北的參賽者，選手們火力全開，現場餃香四溢、氣氛熱烈。

縣府文化處表示，比賽需於二十分鐘內完成十顆水餃，選手們無不使出拿手廚藝一較高下，其中也有二度參賽的店家，現場邀請專業評審團依口味、創意與整體表現等，評選出十組選手晉級決賽。

文化處指出，屏東餃子王將於明年一月二十五日，於勝利星村星星廣場展開精彩對決，同時結合一系列年節主題活動，打造熱鬧又溫馨的新春市集氛圍。

此外，也將推出勝利星村年貨大街及創意春聯揮毫活動，與民眾一同迎接新春好運。