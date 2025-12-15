「屏東餃子王」初賽12/20在勝利星村拚廚藝

▲「屏東餃子王」初賽12/20登場，50組高手同場較勁。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 2026「屏東餃子王」大賽延續首屆熱烈迴響，今年再度吸引全台50組廚藝好手報名參賽，初賽將於12月20日在勝利星村星星廣場登場，經典與創意口味同場較勁，預料將掀起一波餃子美食熱潮。

▲選手須自備餡料與水餃皮，並於現場完成包製與烹煮，由專業評審團進行評分。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府文化處表示，今年賽事祭出總獎金10萬元，自開放報名以來詢問熱絡，參賽隊伍實力堅強，各自端出拿手招牌水餃，從經典風味到創意混搭，充分展現台灣多元且豐富的飲食文化。除「經典原味」、「韭菜鮮餃」等傳統口味外，還有融合異國元素的「韓式青花椒餃子」、「剝皮辣椒蝦味水餃」，以及運用在地食材的「東港鮪魚水餃」，各式私房創意令人期待。

初賽將於20日下午1時開始，選手須自備餡料與水餃皮，並於現場完成包製與烹煮，由專業評審團進行評分，最終選出10組晉級決賽。凡完成初賽者，皆可獲得市集消費券200元。

文化處指出，年節期間的勝利星村洋溢濃厚年味，結合年貨市集與餃子競賽，成功營造懷舊眷村氛圍。「屏東餃子王」決賽預計於115年1月25日登場，除專業評審外，亦將邀請百位國民老饕共同參與評選，一同見證新一屆餃子王誕生。

