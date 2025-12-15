「屏東餃子王」初賽12/20登場 50組高手展開美味對決

▲屏東縣政府去年首辦屏東餃子王比賽,報名參賽相當熱烈，2026屏東餃子王大賽吸引50組參賽。（圖／屏東縣政府文化處提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣政府去年首度舉辦「屏東餃子王」大賽受到熱烈迴響，延續去年的好評，今年再度舉辦2026「屏東餃子王」比賽，吸引全臺50組廚藝好手報名較勁，初賽將於12月20日在勝利星村星星廣場熱鬧登場，決賽預計115年1月25日展開，勢必再掀起一場精彩的美味對決。

屏東縣政府文化處表示，今年賽事祭出10萬元總獎金，開放報名後詢問度熱烈，此次參賽隊伍實力堅強，將各自端出拿手的招牌水餃，從經典口味到創意混搭，各種餡料可謂創意十足，充分展現台灣多元的美食文化。除了傳統的「經典暢銷原味」、「韭菜鮮餃」等口味，預計還有「韓式青花椒餃子」、「剝皮辣椒蝦味水餃」等融合異國風味的料理搭配，以及運用在地食材的「東港鮪魚水餃」，各式私房水餃展現滿滿創意與地方特色。

初賽將於20日當天下午1點登場，選手需自備餡料與水餃皮，並於現場完成包製與烹煮，由專業評審團進行評分，最終將選出10組選手晉級決賽，完成初賽者還可獲得市集消費券200元。

文化處指出，每逢年節最具年味的勝利星村，不僅有熱鬧的年貨市集，去年首度推出的餃子王比賽，更添濃厚懷舊的眷村氛圍，「屏東餃子王」決賽預計於115年1月25日展開，除專業評審外，也將邀請百位國民老饕加入評審行列，共同見證餃子王誕生。