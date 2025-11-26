屏東養豬場使用廚餘養豬 遭農業處開罰80萬
防疫所車輛邊前進邊沿路清消，全台防疫非洲豬瘟，目前禁用廚餘養豬政策尚未解禁，但屏東市卻有養豬場仍繼續使用廚餘養豬，遭農業處查獲。
屏東縣動物防疫所中小動物課長陳佑汝說明，「17日本縣查獲違規使用廚餘餵養豬隻案件，為民眾檢舉，並配合警方多日查獲，本府已依相關規定進行裁處，現場立即採樣豬隻及廚餘送驗非洲豬瘟，檢驗結果均為陰性。」
防疫人員身穿防護服、清消養豬場相關設備。據了解，違規的養豬場共飼養590頭豬，雖是再利用檢核養豬場，但禁令未解除就用廚餘養豬，將依《動物傳染病防治條例》等法重罰80萬並限制豬隻上市，同時取消飼料差額等補助。
屏東黑豬飼養畜牧協會執行長陳文傑回應，「建議政府能夠集中管理，成立共同蒸煮、幫助去化，養豬業者他需要有蛋白質來源，希望雞鴨包含到魚類，宰殺的這一些內臟、下腳料還是由養豬戶幫忙去化。」
業者再次呼籲政府成立共同蒸煮場，統一管理廚餘來源及安全。但不只屏東，台南白河上週也有一處養168頭隻的養豬場違規用廚餘養豬被重罰120萬元，中央及地方也將持續嚴查，以防非洲豬瘟疫情再傳，衝擊國內養豬產業。
