屏東養豬場偷用廚餘養豬 陳駿季：違規一律重罰

（中央社記者吳欣紜台北12日電）全台廚餘養豬未解禁，屏東縣一處養豬場因偷用廚餘養豬，昨天遭屏東縣政府開罰新台幣80萬元。農業部長陳駿季今天強調，應變過程有違規一律重罰，且豬隻15天內禁入市場。

屏東縣政府聯合稽查小組11月26日查獲長治鄉一處養豬場以廚餘養豬，違反動物傳染病防治條例等規定，縣府昨天依法開罰共80萬元，並進行畜牧場周圍清消。

陳駿季今天在農業部記者會後接受媒體聯訪指出，禁止廚餘養豬期間共發生9件廚餘養豬場偷用廚餘案例，這都是地方政府防疫人員努力稽查的結果。

廣告 廣告

陳駿季強調，在禁運期間、還未真正恢復廚餘養豬前是絕對禁止使用廚餘養豬，若有違規案例一律重罰，且會讓養豬場的豬隻15天內不能進到市場。

陳駿季表示，農業部後續將協助養豬農廚餘轉型，願意用廚餘的養豬場，農業部會積極輔導讓其蒸煮設備符合相關規定。

陳駿季提到，轉型期是禁用家戶廚餘，養豬場還是可以用事業廚餘、植物性料源等餵養豬隻。農業部後續也會輔導共同蒸煮中心能夠以植物性料源與禽類下腳料來蒸煮，還有一些植物性的豆渣，這些都是取代動物蛋白質很好的來源。

陳駿季表示，轉型期後，未來所有廚餘都一定要飼料化才能使用，類似日本的EcoFeed概念，明年會積極輔導廠商能夠將廚餘再利用開發出一個新的飼料配方。

針對部分縣市傳有廚餘大戰，陳駿季表示，中央應變中心10月22日發布禁止廚餘養豬，到目前為止都沒有恢復，因此現在還是應變時期，中央發布訊息時，地方就應主動去做相關後續規劃。

陳駿季表示，環境部目前持續跟地方政府溝通，並協助許多資源，特別是也提供處理費的經費，但這都必須回歸地方政府如何協調清運，環境部正持續溝通中，農業部後續也會協助。（編輯：張雅淨）1141212