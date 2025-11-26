屏東養豬場違規使用廚餘 遭重罰限制上市取消補助

南部中心／綜合報導

全台防疫非洲豬瘟，禁止使用廚餘養豬，不過屏東一處養豬場卻被發現違規，稽查人員當場發現廚餘槽裡，有廚餘正在蒸煮，業者除了遭重罰80萬元之外，還被限制豬隻上市，也取消禁用廚餘期間的飼料差額，及廚餘清運油資等補助。

屏東養豬場違規使用廚餘 重罰80萬限制上市取消補助

消毒人員在屏東市一處養豬場，啟動清消。（圖／翻攝畫面）

消毒人員在養豬場，啟動清消作業，來回噴灑消毒水，屏東市這間養豬場，被查出違規使用廚餘養豬。全台防疫非洲豬瘟，禁止使用廚餘養豬政策還沒解禁，屏東縣府17號稽查卻發現，這間養豬場，仍用廚餘餵養豬隻，廚餘槽裡面也還有廚餘正在蒸煮，當場就拉起封鎖線，禁止豬農繼續使用。依違反"動物傳染病防治條例"重罰豬農60萬元，另外，違反"飼料管理法"裁處20萬元，同時限制場內豬隻上市，也取消禁用廚餘期間的飼料差額，及廚餘清運油資等補助。

廣告 廣告

屏東養豬場違規使用廚餘 重罰80萬限制上市取消補助

屏東市的養豬場被查出違規使用廚餘養豬，遭到開罰。（圖／翻攝畫面）

屏東縣動物防疫所中小動物課長陳佑汝：「本府已依相關規定進行裁處，現場立即採樣豬隻及廚餘送驗，非洲豬瘟檢驗結果均為陰性。」被開罰的養豬場，飼養肉豬590頭，還好初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認沒有疫情傳播。上週才有台南白河的養豬場，被查出廚餘養豬遭重罰120萬，這回屏東縣府也祭出重罰，要守住疫情防線。

原文出處：屏東養豬場違規使用廚餘 重罰80萬限制上市取消補助

更多民視新聞報導

楊梅民宅深夜惡火7人受困 1女急跳花圃驚險逃生

苗栗驚悚酒局！67歲翁倒臥家中亡 2街友喝酒起衝突成生死關鍵

拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口

