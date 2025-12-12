屏東養豬場餵飼廚餘遭罰80萬 陳駿季說話了

▲屏東長治鄉林姓養豬場違規餵養豬隻廚餘，農業部長陳駿季強調，應變過程有違規一律重罰，且豬隻15天內禁入市場。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 國內上（11）月爆發非洲豬瘟案，農業部下令未來若要重新開放廚餘餵豬，必須符合查核落實、監控即時、法令完備三項前提，屏東縣府聯合稽查小組查獲縣內長治鄉林姓養豬場違規餵養豬隻廚餘，該場共飼養215頭豬隻，稽查人員在現場發現2桶廚餘及2桶動物性廢渣，縣府今（11）日公布裁處結果，業者依違反《動物傳染病防治條例》遭重罰60萬元，以及違反《飼料管理法》再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。農業部長陳駿季今（12）日再次強調，應變過程有違規一律重罰，且豬隻15天內禁入市場。



動物防疫所表示，稽查當日立即開立全場豬隻禁止移動管制書，並採樣豬隻及廚餘，送驗初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播，同時，豬場內進行廚餘與動物性廢渣去化工作，並啟動畜牧場與周邊道路清消，全面提升生物安全措施，以維護本縣養豬產業安全。

▲屏東縣再查獲養豬場餵飼廚餘，依法裁罰80萬元。（圖／屏東縣政府）





屏東縣非洲豬瘟災害應變中心再次呼籲，為防範非洲豬瘟疫情至今仍不得使用廚餘餵飼豬隻，後續仍持續維持高強度稽查工作，請養豬場切勿違規心存僥倖，絕對嚴懲到底。

根據調查，國內禁止廚餘養豬期間共發生9件廚餘養豬場偷用廚餘案例，陳駿季表示，在禁運期間、還未真正恢復廚餘養豬前是絕對禁止使用廚餘養豬，若有違規案例一律重罰，且會讓養豬場的豬隻15天內不能進到市場，後續將協助養豬農廚餘轉型，願意用廚餘的養豬場，農業部會積極輔導讓其蒸煮設備符合相關規定，轉型期後，未來所有廚餘都一定要飼料化才能使用，明年也會積極輔導廠商能夠將廚餘再利用開發出一個新的飼料配方。

▲屏東先長治鄉林姓養豬場違規餵養豬隻廚餘，縣府遭計裁罰80萬元。（圖／屏東縣政府）

