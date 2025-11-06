屏東養豬戶解禁首日狂出600頭 坦言豬價恐跌、繼續養更慘

農業部宣布6日中午12時恢復活豬運載，屏東縣一處養豬場一口氣出600頭豬。（謝佳潾攝）

農業部宣布6日中午12時恢復活豬運載，屏東縣一處養豬場一口氣出600頭豬，蘇姓養豬戶坦言，雖然可預估豬價會跌，但禁運宰15天不僅無溫體豬肉可買，連冷凍豬肉也幾近售罄，所以在市場需求下決定配合出貨，加上豬隻已多養15天，不僅飼料成本暴增、畜舍也受到壓迫，能適當的出貨也是鬆一口氣。

農業部宣布6日中午12時恢復活豬運載，屏東縣一處養豬場一口氣出600頭豬。（蘇姓養豬戶提供／謝佳潾屏東傳真）

「豬養太大隻，不是件好事。」蘇姓養豬戶指出，以市場來說，豬不可以太小隻，但也不能太大隻，一般會抓110公斤至130公斤之間，換言之，每頭豬約125公斤是最剛好的，太肥會導致油脂太多，市場不喜歡，而這次多養15天，不僅飼料費暴增，每頭豬也至少多10公斤，幾乎都超過市場標準，加上市場一次湧進這麼多豬，可預期豬價一定跌。

廣告 廣告

蘇姓養豬戶無奈道，明知價格不好，但還是要出貨，不然再養下去也不是辦法，且市場確實有需求，只能希望不要掉太多，政府能盡快祭出完善的穩價機制，疫情間豬價約90至100元上下，而台灣的內需市場是缺豬的，全台禁運宰15天多出30萬餘頭豬，這是一個突發狀況，相信在消耗掉後，豬價可以回穩。

農業部宣布6日中午12時恢復活豬運載，屏東縣一處養豬場一口氣出600頭豬。（謝佳潾攝）

解禁首日，蘇姓養豬戶一口氣出600頭豬，約是以往6天的量，他說，每頭豬幾乎都140公斤以上，全數送至冷凍廠待屠宰，而之後的出貨量應該每天會比之前多出1輛車，至於價錢如何，就要看明天的拍賣價格才會知道，但看著豬隻可以正常運出，也算是鬆了一口氣。

更多中時新聞網報導

謝侑芯遺體恐延誤返台 家屬討公道

王子再道歉范姜彥豐 盼能分期付款賠償

任容萱疑分手 闢謠姊姊懷二胎