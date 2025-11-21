屏東養豬理事長收台中烏龍罰單！警主動撤單

▲清水警分局長鄭鴻文表示，警方已主動撤單，並將追究所屬行政違失的責任。（圖／台中市警局提供，2025.11.21）

[NOWnews今日新聞] 中華民國養豬協會理事長潘連周在非洲豬瘟事件時，曾嗆台中市長盧秀燕的「第一時間檢驗」說，未料他在屏東的賓士車，竟收到台中市警方開出的超速罰單，還附上一張車牌號碼相同的機車照片，友人笑他「第一時間被秋後算帳」，太太打電話向警方反映，還被要求自行舉證申訴。清水警分局長鄭鴻文表示，警方已主動撤單，並將追究所屬行政違失的責任。

潘連周在非洲豬瘟事件時，曾嗆台中市長盧秀燕的「第一時間通報與檢驗」說，並說「拖了10天還說第一時間，那第二時間，台灣的豬就死光了啊！」並數度在媒體上批評台中市政府瀆職。

廣告 廣告

日前他收到一張罰單，指他的賓士車於11月1日在台中市沙鹿區台灣大道7段超速20公里，被開罰1600元，但潘連周的賓士車從沒開到在台中，罰單附上的照片，卻是一輛車牌號碼與賓士車相同的機車。友人笑他「第一時間被秋後算帳」，潘連周的太太打電話向台中警方反映，竟被要求「自行舉證再循程序申訴」的回覆。

▲民進黨立委王定宇爆料，養豬協會理事長潘連周罵盧秀燕，竟收到隔空罰單！（圖／翻攝王定宇臉書，2025.11.21）

民進黨立委王定宇昨天在臉書揭發這起烏龍事件，網友笑「兩輪違規罰四輪的，全世界只有台中做的出來！」「可以提告偽造文書嗎？」台中市清水警分局長鄭鴻文今（21）日到議會備詢，接受媒體聯訪表示，員警在交通違規舉發單作業疏失部分已主動撤單。

對於員警電話回應時態度不當，鄭鴻文說，已啟動行政檢討、追究相關人員責任並強化員警教育訓練。對於為何發生製單錯誤，鄭鴻文指出，汽車和機車的號碼完全一樣，作業系統很少發生這樣的錯誤，他透露2022年也曾發生過桃園機車違規、宜蘭汽車收罰單的事件，日後在審核流程會加強稽核。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

批中市府瀆職！養豬協會理事長收「烏龍罰單」 友笑：秋後算賬？

賓賓哥道歉了！中市府裁罰金額出爐：傷害已造成、一切按程序走

我們的規定比中央還嚴！盧秀燕重申第一時間通報 杜文珍再打臉