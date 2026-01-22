屏東餐廳遭刷負評 學生批"菜冷的.柳丁像剛做完蒸汽浴"

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

台北一所知名高中到墾丁畢旅，卻有大批學生疑似不滿菜是冷的，柳丁像剛蒸汽浴，於是在餐廳谷哥評論中狂刷一星負評。業者表示因為學生是分批進來的，可能來得晚的，菜難免冷掉。另外也有學生不滿飯店環境不佳，拍照po網。





大批學生魚貫的走進餐廳，走了好久還沒走完，學生找到自己的座位後坐下來，看到桌上已經上了菜，就開始拍照。餐廳小老闆：「有的還沒有吃就開始留了，有的說未吃先留一顆星這樣子啊。」就在學生用餐的同時，餐廳業者的手機也響個不停，因為收到谷歌評論通知，竟然好幾個一星負評。有人寫說「實在難以下嚥！神奇水煮魷魚炒芹菜、神奇蒸蛋泡在酸辣湯、剛蒸汽浴的柳丁、抽象電線話炒蛋等等，為何如此對待學校團？」還有人說每道菜都是涼拌對吧，嫌菜冷掉了，甚至連桌子沒有轉盤也能說。餐廳業者：「我們就是4點40分開始上菜，但是等到他們全部的學生集合（進來），5點多一點你說冷的我就沒辦法，那柳丁放在蒸魚的旁邊一點火，那熱氣就會散發出來。」校方人員：「炸物的部分呢可能因為比較早炸好，所以可能會稍微有一點涼一點，那大部分的學生反應菜的狀況都還好。」這間餐廳位在墾丁，以吃合菜為主。台北一所知名高中到墾丁畢旅，年年都來這間餐廳用餐，沒想到卻被學生狂刷負評。

學生不滿意的，還包括住宿，分水器拉不起來，學生抱怨無法沖澡，被迫只能泡澡。（圖／翻攝threads@mptj06_）

學生不滿意的，還包括住宿。分水器拉不起來，學生抱怨無法沖澡，被迫只能泡澡。還說冰箱還要自己插電，房板也脫落，床單上還有像血跡的不明污漬。飯店業者：「開水，拉起來，蓮蓬頭就會有水了，那會有汙漬可能就是，清洗公司的那一邊的問題，我們只要發現，都會馬上把它清除掉換掉的。」業者一一檢視客訴內容，也確實發現房板的螺絲脫落，至於冰箱的部份，是故意讓它敞開，避免異味，冰箱門上也貼有使用說明，要使用時再插電。社群平台興起，業者無奈，以往客人有問題都會直接提出來，現在年輕人客訴都是直接上網，反而無法當面溝通或及時改善。













