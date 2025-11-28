屏東館亮相高雄冬季旅展 穿越恆春古城150年風華

高雄旅行公會冬季國際旅展開幕，屏東館邀請民眾前來展區互動打卡、每日都有精緻好禮帶回家。 （屏東縣政府交通旅

記者王正平／高雄報導

2025高雄旅行公會冬季國際旅展於11月28日至12月1日在高雄展覽館南館登場，屏東縣政府今年以「恆春建城150週年」為主題打造年度亮點展館，從展區設計、表演到展期活動皆融入古城文化與現代科技元素，吸引民眾走進時光隧道，感受恆春半島的獨特魅力。

屏東館以「山、海、城」為意象，運用大型數位屏幕、布幔層次與復古配色呈現古城氛圍，並透過多媒體營造沉浸式展場體驗。開幕表演由在地「搖搖樂非洲鼓樂團」以排灣族舞蹈結合鼓樂揭開序幕，展現屏東多元文化能量。

此次屏東館邀集主要觀光團體及特色業者共同展出，包括屏東縣觀光協會、民宿協會、恆春半島觀光產業聯盟、大鵬灣觀光產業聯盟及觀光創生聯盟等；同時也有多家品牌如老莫可可農園、南國紅逗、南島遊跡、同合農科會館及芝林莊園帶來伴手禮與體驗活動，展現屏東觀光多元與在地產業魅力。

屏東館展區活動滿滿、互動熱烈，吸引眾多參觀民眾踴躍舉手搶答。 （屏東縣政府交通旅遊處提供）

交通旅遊處表示，今年展館推出全時段「滿額抽獎」活動，民眾單筆消費滿699元、999元或1299元，即可依金額累計抽獎次數，買越多、抽越多，獎品包含屏東特色商品與精美禮品，吸引不少民眾參與。展期四天亦安排不同亮點活動，包括第二天人氣吉祥物「蔥寶蔥娃」帶動唱，現場熱鬧吸睛。

第三天登場的是由國寶級樂師組成的「恆春民謠進鄉團」，以月琴與民謠演奏帶領旅客回味古鎮風情；壓軸第四天則邀請知名網紅團體「烙野孩」分享多條「屏東秘旅路線」，從深度旅遊、在地美食到秘境景點，完整提供不藏私的旅遊攻略。

展場也安排舞台問答、業者優惠推廣、產品試吃等活動，讓民眾能「邊逛邊玩又能帶禮回家」。屏東館亦提供豐富旅遊摺頁、景點地圖與交通指南，方便旅客規劃南國行程。

潘至元科長於屏東館現場介紹「恆春建城150週年」主題展區亮點。 （屏東縣政府交通旅遊處提供）

展區也同步呈現屏東下半年大型活動資訊，包括「2026屏東風域曙光路跑」，邀請旅客沿著壯麗海岸迎接新年第一道曙光；「2025屏東風域祭·半島遍路」以「朝聖」為概念串聯地方路線；冬季最受矚目的「四重溪溫泉季」也正熱鬧舉行，並搭配台灣好行推出「溫泉郵輪巴士」牡丹四重溪線，旅客可一票到底輕鬆暢遊。

展館另設置「屏東金鑰獎」專區，提供旅宿與文化體驗資訊，並提醒旅客外出旅遊應選擇合法旅宿，避免入住未合法申請或違規擴大營業場所，以確保安全及品質。更多活動訊息可至「屏東旅遊網」（https://www.ipingtung.com）、「屏東GO好玩」、相關社群平台與APP查詢。