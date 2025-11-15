屏東首座社宅上梁 設托嬰中心

屏東縣首座中央投資的社會住宅「瑞屏安居」15日舉行上梁典禮，預計明年底完工、後年開放申請入住，可提供520戶居住，縣長周春米表示，1樓將設托嬰中心與兒童遊戲區，並重新規畫人行空間，讓社區與周邊街區串連共融。

周春米表示，近年來屏東產業建設全面升級，高鐵屏東車站特定區、屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、六塊厝產業園區等重大開發陸續啟動，在產業快速發展的同時，更需要充足、優質、可負擔的住宅吸引青年返鄉就業，社宅正是支撐這股城市能量的重要後盾。

周春米進一步指出，「瑞屏安居」是屏東首座中央投資的社會住宅，位處屏東市蛋黃區，鄰近屏東演藝廳、屏菸1936文化園區、台1線道路等，擁有完善生活機能，因此也在社宅1樓設置托嬰中心與兒童遊戲區，並重新規畫公園與友善人行空間，實現真正的生活社宅。

周春米還說，除了「瑞屏安居」之外，屏東市另有2處中央社宅即將啟動，包括18日動土的「永城好室」以及位於屏東榮總附近的「鶴聲好室」，三案合計將在市區提供873戶社會住宅，形成完整的青年安居與產業發展支撐網絡。

她強調，屏縣府將持續與國家住都中心及國土管理署合作，把關施工品質並提升管理效能，讓社會住宅成為屏東快速發展的強力後盾，更成為吸引青年返鄉、支持產業升級的關鍵力量。

屏縣府表示，「瑞屏安居」基地面積逾1.5公頃，為2棟14層住宅大樓，採綠建築銀級、智慧建築合格級及耐震標章等高規格設計，並導入智慧停車與物業管理系統，民國111年9月開工，預計明年12月完工、後年開放申請入住，可提供520戶居住。