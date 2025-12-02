屏東首起普發1萬盜領案 竟是前妻領走遭送辦
〔記者羅欣貞／屏東報導〕家住屏縣鹽埔鄉的陳姓男子日前2次至郵局欲領取政府普發1萬元現金，均被告知該筆金額已遭不詳人士從提款機取走，於是向警方報案，里港警分局獲報後立即函文財政部確認該筆金額是以郵局金融卡於台新銀行的ATM所領出，於是向該銀行查詢，確認遭盜領時間、地點為11月18日12時30分在某24小時連鎖超商鹽埔鄉加盟店，警方旋即調閱相關影像，查出盜領嫌犯為陳男前妻蘇女。
陳男表示，其郵局金融卡一直由前妻保管，且因久未使用早已被鎖卡，以為無法由金融卡領取普發1萬元，才會前往郵局臨櫃領現，得知是前妻盜領後表示不願提出告訴。警方表示，但其前妻所犯罪名為非告訴乃論罪，全案依涉及竊盜罪嫌移送台灣屏東地方檢察署偵辦。
該案為屏東縣首起普發1萬盜領案，里港警分局相當重視，男子一開始曾經詢問前妻但遭否認，經警方深入追查仍迅速偵破釐清案情，警方提醒，領取普發1萬金融卡僅做為身分認證，只需要金融卡、健保卡號碼及身分證字號，即可至ATM領取，帳戶本身不會有金流顯示，與金融卡有無遭鎖卡無關；另外也提醒民眾務必妥慎保管金融帳戶、金融卡、健保卡、身分證等個人重要物品，切勿任意交付他人，避免遭不當使用甚至從事詐騙情事。
