屏東騎士魂斷上班路... 肇事駕駛自責：沒綁好怪手

屏東縣 / 綜合報導

遭怪手奪命的43歲孫姓男子，當時其實是要騎乘機車前往內埔鄉上班，沒想到魂斷一如往常的上班路，太太接獲惡耗後悲痛萬分、情緒崩潰，肇事的劉姓司機則坦承沒有將怪手綁好，相當自責。載運這類重機具，如果開長途，其它師傅就表示會將怪手前後端用工具固定在車架上，還得檢查胎壓，確保兩側施力平均，才能避免怪手因為離心力或失去摩擦力而滑落。

孫姓騎士太太，接獲噩耗情緒崩潰，她怎麼也沒想到，丈夫只是一如往常，出門工作卻遭怪手奪命，留下兩名幼子，而肇事的大車駕駛，相當自責蹲在地上懊悔不已。

肇事駕駛說：「車子沒有綁好，是我自己的(問題)。」怪手怎麼會從車上翻覆？其它業者聽聞直言這情況，很罕見。非當事業者說：「它下面也是很重啊，(怪手)放前面一點，前面有在擋的地方。」記者VS.其他怪手師傅謝老闆說：「(轉彎很大要慢喔)，對，(會造成怎麼樣)。」

記者VS.其它怪手師傅謝老闆說：「造成它離心慢慢跑出去最外面那邊，(就會翻覆)，對。」其它師傅就解釋，一般來說大車在長途路程，比如開高速公路或是進出港口，會使用「鍊仔猴」來加強固定怪手，確保安全。

記者VS.其他怪手師傅謝老闆說：「在車台上，(對車台上)，然後拉緊。」如果是用拖板車載運怪手移點，也有些駕駛會用俗稱布猴的貨車緊繩器，固定好重機具的前後兩端，一要確保機具平穩，二也要檢查胎壓。

非當事業者說：「兩邊如果不平均，有時候車輛它的避震系統會傾斜一邊，會導致不平整的摔脫滑落，會滑走是因為這個是鐵，這個也是鐵，所以鐵跟鐵間，沒有摩擦力，所以容易滑掉，那你綁了這四個角之後，把它固定之後，基本上就不會滑掉了。」

這回奪命意外，肇事駕駛載著的是數噸重的怪手，因為沒加固好，過彎時從車上側翻，讓無辜騎士魂斷上班路，讓家屬又該怎麼接受。

