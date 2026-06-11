南部中心／洪明生、鄭博暉 屏東報導

屏東市崇武里有民眾，發現住家前，經常有整包的垃圾被亂丟，調出監視器這才發現，竟然都是同一名騎士經過，就故意丟包垃圾，住戶忍無可忍，終於等到騎士又出現，當面活逮質問。





屏東騎士"整包垃圾"直接丟別人家 受害住戶抓包質問

怪騎士刻意隨地丟包垃圾，附近住戶氣炸！（圖／民視新聞）

就是這名騎士，每次經過這路段，就會從機車上，有意無意的丟包，整袋的垃圾。當地住戶會刻意調出監視器畫面，實在是因為已經長期，被這種突然出現的垃圾包，困擾很久。當地住戶說：「惡質啊那真的是惡質啊，你家不要有垃圾，人家家裡就要垃圾嗎，怎麼可以這樣子。」、「太多次了實在是太多次了，不開心我就請鄰居幫我調監視器。」有的出現在路中央，有的會跑到家門口，還有的會彈到騎樓上。這些袋裝垃圾不定時出現，讓當地住戶都覺得，是不是有人故意搗蛋，還一度研判是不是有人跟附近住戶，有什麼恩怨，這一調閱出監視器，才發現騎士總是在途經這條巷道時，刻意丟包垃圾，會跑到哪家人門口，也是隨機。

廣告 廣告

屏東騎士"整包垃圾"直接丟別人家 受害住戶抓包質問

屢屢在家門外發現遭亂丟垃圾，住戶調閱監視器緝凶！（圖／民視新聞）

有了目標，也終於讓附近居民，一發現騎士蹤跡，還一路跟著他，從屏東到高雄，追了20公里，當場逮到這名丟垃圾騎士。騎士被活逮，支支吾吾的辯稱，不是所有垃圾都他丟的，不過影像證據都在，他也只能道歉承諾，不會再犯。屏東縣環保局環衞科長黃世平表示：「依法可裁罰新台幣1200元以上，六千元以下罰鍰。」強調會依法開罰。而當地民眾只希望，這次當場揭發，能讓這名丟包垃圾的騎士，真的記住教訓，別再亂丟垃圾。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：屏東騎士"整包垃圾"直接丟別人家 受害住戶抓包質問

更多民視新聞報導

戒掉這10個日常破財壞習慣 讓妳活成有底氣的富婆

暴雨狂炸台中！盧秀燕曬「出訪德國照」遭網灌爆

打造「市民之槌」！沈伯洋直言蔣市府施政「如貼OK繃」：常治標不治本

