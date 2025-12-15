「屏東驕仔」陪考生從容應考 屏縣府首創考試手機桌布為學子加油

▲屏東縣政府今年首度推出以考試加油為主題的「屏東驕仔」手機桌布，今（15）日發佈正式開放下載。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】115年學科能力測驗(學測)進入倒數，為鼓勵及陪伴即將面對學測的莘莘學子，屏東縣政府今年首度推出以考試加油為主題的「屏東驕仔」手機桌布，於今（15）日發佈正式開放下載。此系列桌布以意志力滿分的屏東吉祥物「驕仔」，搭配鼓勵加油的文字，甚至結合「從從容容」的趣味梗，希望在最後衝刺階段，為屏東學子們注入滿滿元氣，考試順利。

縣府行政暨研考處表示，大學學測即將在明年1月17日到19日舉辦，為了祝福參與學測的屏東囝仔勇往直前、贏得勝利，今年特別設計手機桌布供學子或家長下載。桌布主角「驕仔」，是屏東縣鳥紅尾伯勞化身為吉祥物，它不僅延續了「我屏東我驕傲」的精神，更代表「榮耀之子」，象徵每位努力不懈的學子都是這片土地的驕傲。

行研處指出，該系列桌布內容多元且有趣，不但有鼓勵與祝福的文字，也有結合青年熟悉的趣味梗，例如「從從容容 游刃有餘」、「今天的我沒有極限，考試加油」、「逢考必過」等正面打氣款；也有強調屏東在地精神的「我是屏東囡仔、我驕傲」、「屏東囡仔不認輸，考試加油」；甚至加入詼諧警語如「別再滑了(手機)」，以及親切的「驕仔與春驕姨的貼心提醒」，讓意志滿分的屏東驕仔，陪考生做最後一波衝刺。

行研處表示，這款考試加油桌布於今日正式開放下載，考生及民眾可至屏東縣政府官網或行研處網站免費下載，讓意志力滿滿的屏東驕仔，陪伴考生一起迎接挑戰！