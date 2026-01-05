屏東驚險車禍！過彎打滑撞店又撞車 肇禍3人落跑

屏東縣 / 綜合報導

屏東自由路上，今（5）日凌晨，有自小客車失控打滑，轉了近360度，倒車衝撞當地一間樓梯升降梯店家的小貨車和重機車，肇事後，駕駛和乘客共3人，踩油門想逃離，但車輛故障無法發動，3人竟然直接棄車逃逸，業者就懷疑，肇事駕駛疑似酒駕心虛，而警方後續沒有在車上發現違禁品，已經掌握車主身分，正積極查緝當中。

凌晨兩點多，自小客車高速過彎，不到一分鐘時間，突然失控打滑，將近360度大旋轉，最後倒車衝撞店家，當場撞毀一輛小貨車和一部重機車，但離譜的還沒完，民眾說：「你看，人都跑掉了。」肇事車輛撞毀別人的車之後，又踩油門，眼看車輛撞到無法行駛，駕駛和兩名乘客竟然下車，直接棄車逃逸。

民眾說：「總共3個，車上3人跑掉。」3人危險徒步橫越馬路，跨過中央分隔島到對向，最後在消失在巷子盡頭，遭撞店家業者說：「這一定是酒駕啦，上次那個也是。」

肇事當下，傳出的尖銳煞車聲響吵醒周邊鄰居，店家接獲通知，下樓查看，發現貨車板金多處凹陷，重機倒在地上，遭撞店家業者說：「說真的我們已經遇到第二次了，(對方)車子停在這邊整個被撞，現在(我們)的車已經拿去車廠修了，就是在那個樹下面，主要這邊鄰居都有聽到，很大聲，非常大聲。」鄰居說：「(看到)3個人，2男1女往那個巷子跑。」

5日凌晨，肇事自小客車行駛屏東自由路，才剛過彎，就衝出道路邊線，撞進一間賣樓梯升降椅的店家，隨後把車丟著離開，業者懷疑對方疑似酒駕心虛，才會落跑，屏東交通分隊分隊長俞維晉說：「目前已掌握車主身分，正積極查緝到案說明。」警方檢視肇事車輛，沒有發現違禁品和酒精飲料，駕駛究竟是酒駕或無照上路，還是有不法身分，都要等到案後才能釐清。

