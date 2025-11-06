屏東驚險一幕！58歲男子駕車撞進早餐店 玻璃碎滿地幸無人傷

屏東58歲男子駕車撞進早餐店，桌椅碎滿地幸無人傷。（圖 ／翻攝畫面）

屏東長治鄉驚傳自撞意外，11月5日下午5時25分左右，一名58歲馮姓男子駕駛自小客車行經長興路時，疑似未注意前方路況，失控撞上路旁一家早餐店，導致店家大門與窗戶變形，桌椅翻倒，玻璃碎裂散落一地，場面相當驚險。幸好當時店家已休息，店內無人，並無人員受傷，僅造成財物損失。

據警方調查，馮男當時駕車偏右撞入店內，行車紀錄器畫面也曝光了撞擊瞬間，一名騎機車的民眾及一名路人差點被撞上，所幸及時閃避才避免傷亡。經酒測檢測，馮姓男子酒測值為0，初步排除酒駕，但實際肇事原因仍待警方進一步釐清。

屏東警分局表示，這起意外雖然沒有造成人員傷亡，但對店家財物造成不小損失，提醒駕駛人務必注意精神與專注狀態，尤其在住宅及商店密集路段行車時，更要提高警覺，避免意外發生。警方也呼籲民眾，若精神不佳或疲勞駕駛，應避免上路，以免釀成不可挽回的悲劇。

