屏東驚魂！醉漢持美工刀追殺2高中生 家屬籲：遇危險應以「逃跑」為優先

屏東驚魂！醉漢暴走持美工刀闖校園追殺，只因2名高中生與他「對到眼」。圖／讀者提供

屏東市13日中午驚傳校園驚魂事件，2名高中生在仁愛國小旁休息時，疑因與一名騎單車的醉漢「對到眼」，引發對方情緒失控，持美工刀追逐恐嚇。所幸學生即時躲入校內保健室，同時迅速報警，警方到場制伏45歲曾姓男子，並依殺人未遂罪嫌移送偵辦，事件未造成人員傷亡。

家屬還原事發經過 兒致電：我剛被追殺！

受害高中生家屬事後在臉書發文，詳細還原案發經過，家屬表示，事發當天中午他剛送完村校聯合運動會便當返家休息，短暫瞇眼時突然接到大兒子來電，對方驚慌地說「我剛被追殺！」正在派出所做筆錄，讓他當場震驚不已。

家屬指出，當時大兒與一名女同學坐在屏東市仁愛國小旁人行道長椅休息，等候友人會合準備前往看電影，一名疑似遊民的男子騎乘自行車靠近，行徑怪異。他們察覺不對勁後起身離開，仍持續注意該男子動向，未料對方竟將手伸入外套內，隨即掏出利刃，反手持刀、刀刃向下，並口出穢言展開追逐。

2名學生驚慌逃向仁愛國小校園內避難，家屬表示，當天適逢仁愛國小校慶運動會，所幸正值用餐時段，下午活動尚未開始。追逐過程中，歹徒疑似鎖定兒子，女同學則逃往2樓避難，而其兒子在校園內遭追逐繞行2圈，並一邊奔跑一邊用手機報警。

最後，學生躲進保健室向校護求救。家屬形容，校護當下臨危不亂，迅速將現場可見的6名學童一併帶入保健室，總計8人反鎖大門，並合力用身體頂住門板，嫌犯則在門外透過窗戶搜尋目標。

45歲曾姓男子被依殺人未遂、恐嚇罪送辦。圖／翻攝自家屬臉書

警方到場立即逮捕45歲曾姓男子 依殺人未遂、恐嚇罪送辦

屏東警分局接獲通報後，立即啟動快速打擊部隊，派員火速趕赴現場，並在校園內迅速將持美工刀的45歲曾姓男子制伏逮捕，當場查扣作案兇器。警方初步調查指出，曾男疑因酒後情緒失控，不滿學生注視其行徑，竟持刀揮舞並追逐滋擾，所幸整起事件未造成任何人員傷亡。

案發地點為屏東縣內學童人數最多、學生超過1300人的大型國小，且當天正值校慶活動，人潮密集，情況相當危急。警方訊後，已依殺人未遂、恐嚇等罪嫌將曾男移送屏東地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押，以確保校園及公共安全。

隨機暴力非只存在新聞中 家屬呼籲：遇到危險時應以「逃跑」為優先

事後，家屬也感嘆，隨機暴力事件並非只存在新聞中，當天校慶及周邊活動人潮眾多，事件發生在公共場所更令人心有餘悸，並呼籲家長務必提醒孩子提高警覺，避免低頭滑手機，遇到危險時應以「逃跑」為優先，並設法求救與報警。萬幸沒有任何人受傷，並期盼年關將近，社會大眾都能平安度過。



