屏東高樹「奇幻大津」 2/5開幕

屏東高樹「奇幻大津」光影沉浸式體驗，將於二月五日正式開幕。（記者陳真攝）

二○二六屏東「奇幻大津」將於二月五日開幕，將由高樹出身、曾獲金鐘獎及兩度金馬獎男配角的演員劉冠廷與縣長周春米「開箱」這座夢幻的夜光森林，感受光影藝術與自然地景交織的沉浸式夜間體驗。

屏東縣府文化處指出，「奇幻大津」活動展期，自二月三日至三月四日，每天晚間五時至九時開放；縣府為回饋在地居民，二月三日為「高樹鄉民日」，提供鄉民免費索票入場體驗，一月三十一日上午九時於高樹鄉圖書館前開放索票。

文化處表示，大津瀑布歷經風災後重新整備，今年以更細膩的藝術能量亮相，循著步道動線與地形特色配置十組主題燈座，融合生態意象與在地元素，沿著山林層層展開，引領民眾體驗夜遊瀑布的奇妙旅程。

活動焦點為「奇幻大津」瀑布投影展演，瀑布化身為動態畫布，以自然元素為主軸，透過多段循環影像呈現萬物共生與能量流動的意象，讓瀑布在夜晚展現有別於白日的藝術風貌。

文化處表示，開幕首週週末預約已接近額滿，活動期間每日限量一千人入場，其中，線上預約八百人、現場票兩百人，每半小時一梯次，共八梯次。票種為單人票一百元、持身心障礙手冊者適用優待票五十元，購票入場可獲得三款專屬好禮，數量有限，送完為止；購票與活動相關資訊，請至官方活動平台查詢。