屏東鹹湯圓、粿仔「二代謀殺二代」！開車攔腰撞輾…竟是同血脈

記者朱俊傑、簡榮良／屏東報導

你家才難吃，釀二代謀殺二代！屏東市自由路昨（7）晚21時許發生一起汽車衝撞行人事件，警方本以為只是單純車禍，深入調查細思極恐，竟是蓄意傷害案件。原來20歲陳姓嫌犯家賣古早味鹹湯圓，30歲陳姓被害人家賣魯粿仔，雙方互相登門消費卻各自認爲對方東西難吃，鹹湯圓二代竟趁魯粿仔二代步行前往健身房路上，開車從後方攔腰撞輾，殺紅眼不管對方已經奄奄一息，還持棍棒恫嚇。事後警方一查，2人竟是同血脈，彼此是堂哥、堂弟關係。家醜升格社會案件，全案依殺人未遂罪嫌偵辦。

廣告 廣告

屏東市自由路昨（7）晚21時許發生一起汽車衝撞行人事件，警方本以為只是單純車禍，深入調查細思極恐，發現是蓄意傷害案件。（圖／翻攝畫面）

傳承二代，走味變流血暴力！昨晚21時許警方接獲通報，指出自由路有汽車衝撞行人事件，員警到場後深入查證，發現現場不是單純交通事故，而是故意傷害案件，隨即成立專案小組，全面調閱沿線監視器畫面並保全相關證據。經調查，20歲陳姓嫌犯與30歲陳姓被害人雙方是堂兄堂弟關係，被害人是屏東九如古早味鹹湯圓二代，嫌犯家則經營魯粿仔生意，雙方日前互相登門消費，各自認爲對方東西難吃，心結日積月累引發殺機。

汽車板金撞凹，顯示當時撞擊力道之大。（圖／翻攝畫面）

事後警方一查，嫌犯與被害人竟是同血脈，彼此是堂哥、堂弟關係，只因覺得對方東西難吃釀殺機。（圖／翻攝畫面）

事發當晚，賣肉圓的陳男開車載李姓共犯，行經自由路時刻意加速，大力朝走在路旁的被害人撞輾，導致其腦震盪、手腳擦挫傷，但似乎不足以洩恨，陳男起出預藏球棒恫嚇被害人，才悻悻離開。時間來到晚間21時08分，路人目睹被害人頭破血流趕緊報案，警方隨即將陳、李二嫌查緝到案，全案依殺人未遂罪嫌偵辦。

被害者魯粿仔拉下鐵門沒營業，二代還躺在醫院。（圖／翻攝畫面）

今日重返兩家店，被害者魯粿仔拉下鐵門沒營業，肉圓店照常開門做生意，撞人的陳男爸爸面對記者詢問，跳針式回答：「兩兄弟只是要打招呼、沒事」，紅燈油門踩錯而已，兒子剛考到駕照不到一年，很少開車。只是越急著解釋堂兄弟過去沒有任何糾紛，理由越趨離奇，家醜升格社會案件，暫時忘記做生意以和為貴，把仇恨擺中間。

肉圓店照常開門做生意，撞人的陳男家屬面對記者詢問，跳針式回答：「雙方只是要打招呼、沒事」，紅燈油門踩錯而已。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

告別式後…掛酒臉返隊遭檢舉！高雄警官「拒酒測：我有請假」下場曝

車禍沒熄火…熱心民眾救駕誤催油門「加碼謎樣1姿勢撞牆」超糗畫面曝！

高雄也＋1 陳其邁宣布了：國中小「營養午餐免費」！這職業加薪1.5倍

屏東大樓擾夢惡火…1女「鐵窗鎖死燒24分鐘」搶命中！

