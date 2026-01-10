屏東鹹湯圓、粿仔…同血脈爆「二代謀殺二代」家醜！堂弟撞輾堂哥原因曝

記者簡榮良／屏東報導

含恨一年多！屏東市自由路7日晚間21時許發生汽車衝撞行人事件，意外掀開一起血冤家醜。20歲陳姓堂弟家賣古早味鹹湯圓，30歲陳姓堂哥家賣魯粿仔，原先傳出是雙方互相登門消費卻各自認爲對方東西難吃，堂弟才趁堂哥步行前往健身房路上，開車從後方攔腰撞輾，堂弟父親聲稱只是要打招呼踩錯油門。如今堂哥醒了，還原早在去年8月堂弟爸爸來買滷粿仔，因尖峰時間等太久，狂按喇叭催促，又罵店員；7日換他上門光顧堂弟店，被拒買還作勢攻擊，新仇舊恨當晚引發殺機。

屏東市自由路發生一起汽車衝撞行人事件，警方本以為只是單純車禍，深入調查細思極恐，發現是蓄意傷害案件。（圖／翻攝畫面）

傳承二代的美味，摻了血腥味！7日晚間21時許，警方接獲報案，指出自由路有汽車衝撞行人事件，員警到場後深入查證，發現現場不是單純交通事故，而是故意傷害案件，隨即成立專案小組，全面調閱沿線監視器畫面並保全相關證據。經調查，20歲陳姓嫌犯與30歲陳姓被害人雙方是堂兄堂弟關係，被害人是屏東九如魯粿仔二代，嫌犯家則經營鹹湯圓生意，雙方日前互相登門消費，各自認爲對方東西難吃，心結日積月累引發殺機。

引擎蓋撞凹，不難想像當時撞擊力道有多大，更難以理解的堂弟為何要置他於死地。（圖／翻攝畫面）

身負重傷、躺在醫院的堂哥醒了。他指出，早在去年8月10日堂弟爸爸上門買滷粿仔，適逢尖峰時段等太久，狂按喇叭催促優先處理，又辱罵店員仍未被理會，發現自討沒趣離開，之後便常找麻煩。7日換堂哥登門堂弟的店要買鹹湯圓，未料被拒絕，堂弟還作勢攻擊，當晚就被撞輾。他難以置信堂弟要置他於死地「沒有仇恨為何下狠手」。

堂哥醒了，還原早在去年8月堂弟爸爸來買滷粿仔，疑似等太久插隊不成埋下殺機。（圖／翻攝畫面）

堂哥傷勢嚴重，有腦震盪、內傷、脊椎受損，甚至有可能面臨失聰危機，熱愛料理的他擔心無法繼續掌廚，平時擔任義消、熱愛運動，都可能因爲這一撞全被奪走，不曉得往後日子該怎麼過？相當絕望。

記者重返鹹湯圓店了解狀況，撞人的堂弟爸爸面對記者詢問，跳針式回答：「兩兄弟只是要打招呼、沒事」，紅燈油門踩錯而已，兒子剛考到駕照不到一年，很少開車。家醜升格社會案件，暫時忘記做生意以和為貴，把仇恨擺中間。

30歲陳姓堂哥家賣魯粿仔，傷勢嚴重日後可能無法掌廚。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

