屏東麟洛大量太空包大火 驚人濃煙竄天

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣麟洛鄉永興巷今(4)日上午突傳火警，消防局派出9車18人前往，現場為一處堆置了大量太空包的空地，火勢一度猛烈，濃煙直竄，遠處都能看見，所幸在半小時後受到控制，無人員傷亡。

屏東縣消防局今日上午11時5分許，受理110轉報麟洛鄉永興巷附近有雜物火警，立即派遣第一大隊、特搜大隊、麟洛、屏東、屏二、長治及內埔分隊共計9車18人以及無人機前往，現場指揮官為第一大隊長陳昆武，並通報環保局前往。

空地現場推測約堆置了數十包太空包，雖然火勢一度猛烈，所幸在11時39分許控制火勢；屏縣消防局表示，11時57分火勢撲滅，初估燃燒面積約30坪，避免深層燃燒，出動怪手開挖。起火原因有待火調釐清。

