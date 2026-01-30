屏東黎明社區生活數位化 健康監測、資源回收納網路平台

不僅只是長輩每日的健康數據監測，每日的資源回收也走進生活數位化，號召居民熱烈迴響社區的資源分類和回收，還可以積點拿贈品。

黎明社區發展協會總幹事黃永全表示，「管理員可以掃QR code，去做回收品項重量的計算，計算完之後，它會自動累積你的點數，你累積點數就可以直接在上面，點說我要換什麼樣的品項，所以用這個方式鼓勵大家來做回收。」

內埔鄉地屬偏僻，在成立了數位機會中心DOC之後，培力了在地職人的數位能力，讓他們共同促進文化、農產和觀光等產業，活絡偏鄉地區發展，聯合展現內埔家鄉的優勢。

數位機會中心DOC職人王端標指出，「學到一些有關於直播或是AI的相關技能，然後就藉由這個機會，能夠用網路來介紹我們的農產品給大家知道。」

幾年前，黎明社區和鄰近的大學師生合作，舉辦銀髮婚紗走秀和一日大學生體驗的活動，也是藉由社區生活軟體號召，集結力量和贊助，共同為長輩圓夢。

黎明社區發展協會總幹事黃永全說：「原本以為不到50個人，結果那一天到場的有200人，當初的30對長輩有好幾個已經慢慢都離開了，有時候聽起來、那時候感覺是還好有辦這一場活動。」

社區的成功得仰賴居民配合，黎明社區的居民和職人，體會到數位化帶來的方便與效率，配合意願更高，擴展出更多合作層面的應用，穩固了社區凝聚力。