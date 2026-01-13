屏東 伯大尼義賣羊肉爐 助憨兒自立

屏東伯大尼之家院生長年飼養乳羊及肉羊，13日推出3000份羊肉爐義賣，盼在春節前夕串起更多愛與支持，力挺憨兒向前行。（謝佳潾攝）

長年支持身心障礙者自立的屏東伯大尼之家，由院生飼養阿爾拜因乳羊、努比亞肉羊，不僅培養一技之長，更從源頭把關，讓產出的羊乳、羊肉都保有高品質，13日院方特別推出3000份羊肉爐義賣，盼在春節前夕串起更多愛與支持，力挺憨兒向前行。

屏東伯大尼之家實務總督導李韻珊指出，多年前發現許多院生都在咳嗽，然而從《本草綱目》得知羊乳可以保護氣管，因此前往恆春畜產所尋找可以飼養的乳羊品種，不僅培養院生一技之長，也因為羊群陪伴，讓院生在情感上有個寄託、還能穩定情緒。

李韻珊表示，院內羊群全由畜牧班師生採「架高式」管理飼養，能有效維持乾燥清潔、降低病菌滋生，藉此從源頭把關，除確保羊隻健康成長外，也保障出產的羊乳、羊肉等產品有高品質，讓民眾可以安心享用。

為迎接農曆春節到來，伯大尼之家應景推出3000份羊肉爐義賣，李韻珊笑說，大家過年都在圍爐，伯大尼便提供大家圍爐的好料，每份羊肉爐都是院生辛苦工作的結晶，她想告訴大家，憨兒們不是只會伸手求助，他們也會自己釣魚、自食其力。

伯大尼之家特別邀請醫療奉獻獎得主黃福傳擔任「羊肉爐公益大使」，黃長年投身偏鄉與弱勢醫療服務，他說，在伯大尼服務20餘年，他看見上帝造人的不公平，但也看見不公平下的不放棄，每位院生都有顆善良的心，希望這次義賣可以讓更多人看見院生的努力。

「伯大尼是我們的家。」來自澎湖吉貝的院生牽著羊說，他的父母都過世了，現在住在伯大尼，有很多親人，每天跟大家外出割草餵羊，有很多人跟羊陪他，覺得每天生活都很開心。