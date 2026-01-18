屏東 內埔鄉長4強爭 綠恐陷分裂

屏東縣客家事務處長李明宗（前右）18日請辭，正式以民進黨員身分投入內埔鄉長選舉，現任鄉長鍾慶鎮（前左）還率7名鄉代、17名村長現身力挺。（謝佳潾攝）

屏東縣內埔鄉人口數逾5萬，居全縣33鄉鎮市第3名，歷屆鄉長選舉都很激烈，今年更是如此，縣府客家事務處長李明宗18日請辭，在年底將兩屆任滿的，鄉長鍾慶鎮及鄉代、村長助陣下，宣布以民進黨員身分參選內埔鄉長，但同黨鄉代鍾育杰也有意加入戰局，可能需辦黨內初選。國民黨籍前鄉代曾健野有意再次挑戰、無黨籍前鄉代林吉善也傳有意參選。

李明宗昨舉行參選記者會表示，內埔是他深愛的地方，基於個人使命感，正式請辭客務處長，投入內埔鄉長選舉，內埔在歷屆鄉長努力下有一定的發展程度，而內埔還可以更好，他願意用多年累積的行政經歷，打造更美好的內埔。

廣告 廣告

然而，李明宗以民進黨員身分參選內埔鄉長，同黨鄉代鍾育杰也傳有意參選，因此可能走向黨內初選。李明宗說，他不做任何臆測，一切遵守黨內機制，但會做好準備，寧可備而不用，不要用而不備。

昨記者會湧入逾300名鄉親到場支持，鄉長鍾慶鎮更率7名鄉代、17名村長現身力挺。鍾說，李當過東片村長、鄉公所總務，非常清楚地方需求，之後擔任周春米立委辦公室主任，熟悉選民服務，而後轉任客務處長，更深切了解客鄉需求，其完整經歷一定能勝任內埔鄉長。

地方人士指出，內埔鄉長選情激烈，除李明宗表態參選、鍾育杰有意參選外，偏綠的無黨籍前鄉代林吉善，以及本屆挑戰鄉長落敗的國民黨前鄉代曾健野均傳出有意加入戰局，競爭相當激烈。

地方人士分析，內埔鄉政治版圖長年綠大於藍，依目前選況，選前綠營「黨內互打」可能搶先掀起一場激戰，藍營能否坐收漁翁之利待觀察。