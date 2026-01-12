屏東 六堆運動會在佳冬 系列活動暖身

高屏客家盛事六堆運動會由六堆12個鄉區輪流舉辦，今年第61屆由屏東縣佳冬鄉主辦，佳冬鄉公所提前舉辦相關系列活動，包括新丁新枝寶寶爬行比賽、六堆健行路跑、幼兒滑步車競賽等活動，為六堆運動會提前暖身。

佳冬鄉公所指出，左堆佳冬鄉又稱為「茄苳腳」，是六堆重要歷史據點之一，保存百年建築樣貌，更是高屏六堆唯一臨海的客庄聚落，有著在地特有的集體生活記憶。第61屆是六堆運動會另一個里程碑，亦即一甲子加一，因此鄉公所以「六堆心動力．佳冬再啟航」為主題，在3月14日運動會正式開幕前，舉辦系列暖身活動。

佳冬鄉每年農曆正月12日在六根庄三山國王廟廣場，都會遵循古禮搭福廠，做福拜新丁、新枝為新生兒祈福，佳冬鄉公所也結合「甲子新生」的意義，在國曆2月28日舉辦寶寶爬行比賽，1月12日起開放線上報名。

佳冬鄉公所表示，為讓六堆運動會更多元，提倡全民運動，刺激六堆客庄各鄉區間良性競爭與互動，同時活絡客庄間情感，鄉公所也在3月1日早上6點舉辦六堆健行路跑，比賽分為6公里與10公里2組，完成比賽即送完賽證明、完賽獎牌、紀念提袋、特色農產品等，報名從即日起至1月31日止。

另外，3月14日在佳冬國中半戶外球場還有幼兒滑步車比賽，讓孩子們盡情展現速度與熱情，比賽分2至6歲幼童組及7至10歲男女童的OPEN組，報名從即日起至1月25日止。