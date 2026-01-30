屏東 共生社區成果展 推世代共融

屏東縣政府積極推動「共生社區相關計畫」，目前有10個社區投入且成效頗佳，社會處30日在青少年中心舉辦成果展，透過影像作品呈現社區美好日常。（謝佳潾攝）

面對人口高齡化加速與家庭結構轉變，近年屏東縣政府積極推動「共生社區相關計畫」，目前有10個社區投入且成效頗佳，社會處30日在青少年中心舉辦成果展，透過影像作品呈現社區美好日常，展期至2月24日止，開放民眾參觀。

屏縣府社會處長劉美淑指出，屏東縣已邁入超高齡社會，因此如何促進世代彼此理解與照顧非常重要，共生社區相關計畫就是以世代共融為核心理念，鼓勵社區結合在地特色、居民專長與情感連結，發展多元且貼近生活的高齡照護與社區互助模式。

在縣府積極推動下，目前全縣有10個社區投入共生計畫，有長輩透過計畫傳承手藝、成就感十足，也有長輩因此學會攝影、增加自信與興趣，為此，社會處特別為社區策展，除分享成果，也讓外界看見社區的美好日常。

「我超會做紅龜粿」，萬丹鄉社中社區87歲洪文擁有一手做粿好手藝，也是社區發展共生計畫的靈魂人物，她說，不少人會找她做粿，剛好社區是以傳統滋味作為計畫主題，所以她便派上用場，將於2月12日在展區現場教大家DIY紅龜粿。

高樹鄉廣福社區也是以食物「媽媽的味道」為主題，藉由分享共餐過程，順勢推出手作陶杯與客家藍染體驗，讓參與者從傳統工藝中感受手作的溫度與美感，也完美呈現社區的飲食文化、技藝與濃厚人情味。

社會處表示，10個社區透過影像紀錄、文字敘事與實體成果展示，分享從共食、陪伴，逐步累積信任，建立互助共好的生活網絡，展期至2月24日，每天上午9時至下午5時開放參觀。