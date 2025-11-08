屏東 力里圳流貫百年 走讀見證風華

由日本工程師鳥居信平建設的屏東縣春日鄉力里圳啟用百年，屏東縣政府8日特別舉辦走讀活動，慶祝百年情誼。（羅琦文攝）

由日本工程師鳥居信平建設的屏東縣春日鄉力里圳啟用百年，屏縣府8日在春日鄉舉辦「百年力里‧遇見你」走讀活動，縣長周春米特別邀請鳥居信平的孫子鳥居徹，共同見證這條串起台日情誼的水圳百年風華，現場也吸引超過430位民眾熱情參與。

日本工程師鳥居信平在1923年打造二峰圳、1925年建設力里圳，如今力里圳走過一個世紀，仍潺潺流動、生生不息。鳥居徹目前正向日本土木協會爭取認證，希望將百年的水利工程二峰圳與力里圳申請為歷史文化遺產，周春米昨日和鳥居徹「打勾勾」，承諾一定會盡力協助通過認證。

力里圳百年風華活動以健走結合導覽，搭配環境教育與在地市集為主軸，沿途設置多處導覽站點，由受過專業培訓的導覽員講解力里溪伏流水圳的歷史與特色，現場也安排文化手作體驗、在地產業市集及趣味問答等活動，縣府期盼透過系列活動，凝聚社區情感，延續水圳百年精神。

周春米表示，力里圳的奧妙不僅在於工程技術，更是台灣與日本文化歷史的重要牽絆，百年前鳥居信平來到春日鄉，利用伏流水建設力里圳，歷經一世紀，這條水圳至今仍是屏東農業的重要支柱，縣府特別舉辦走讀活動慶祝百年情誼，期待喚起民眾對水資源保育與地方文化的重視。

鳥居信平的故鄉在日本靜岡縣袋井市，袋井市前市長原田英之也特別出席百年力里活動。他說，曾多次造訪屏東，並參加不少健走活動，對地方建設的發展逐漸熟悉也留下深刻印象，百年前力里圳這項水利工程在鳥居信平的支持下完成，如今看到水圳持續發揮灌溉效用，袋井市感到十分榮幸，期待藉由這條水圳，讓台日之間的交流更加緊密。