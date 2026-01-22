屏東 勝利商圈響應 寒冬陪長輩圍爐

屏東華山基金會為弱勢長輩募集年菜，今年目前進度僅達5成，為此，勝利商圈發展協會不僅號召店家認購，有10家業者22日還特地至長輩家圍爐送暖。（謝佳潾攝）

受大環境不景氣影響，屏東華山基金會今年為弱勢長輩募集年菜狀況不佳，目前僅募得5成，比起去年同期減少約4成，屏東市勝利商圈發展協會理事長趙毓文聞訊後，立即號召商圈業者認購，另有10家業者22日特地準備菜餚前往長輩家中圍爐，場面溫韾。

華山基金會指出，屏東縣近年來服務約1600名弱勢長輩，每年春節前都會替長輩們募年菜送暖，且幾乎在過年前1個月就能募齊，但今年疑受大環境不景氣影響，1份1000元的年菜，截至目前僅募得5成，與去年同期相比減少4成，這令社工們擔憂不已。

趙毓文輾轉得知消息後，立即大手一揮、號召商圈同行認購，目前認購數量仍在統計中，可望上看百份。而趙毓文不僅協助認購年菜，還帶領勝利星村10家店家各自準備一道菜、親自送至長輩家，陪長輩圍爐。

滿桌美食令人看得食指大動，有梅干扣肉、川香粉蒸肉、冰糖醬鴨等中式料理，還有芥末炸雞腿等法餐，而檸檬蛋糕、手工餅乾等甜點更是不可少，長輩們吃得意猶未盡，直呼「好吃」，還有人笑說：「這輩子還沒吃過法菜呢！」

看到長輩吃得開心，趙毓文笑說，他10年前曾多次隨華山走訪長輩家中，親眼見證獨居長輩身處社會邊緣、生活艱難，也更加了解華山長期陪伴的艱辛與無可取代的價值，這次有機會號召大家一起做公益，意義非凡。

他強調，桌上每道菜不僅是各店家的招牌菜，更是眾人愛心，希望藉此拋磚引玉，邀請社會大眾共同響應年菜認助行動，攜手守護孤老的團圓時刻，讓每一位長輩都能在春節期間吃上一桌溫暖而不孤單的年菜。