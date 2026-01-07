屏東 北勢寮海堤維修 兼顧安全觀光

枋寮鄉北勢寮海堤構造物維修改善工程兼具安全與觀光休閒功能，去年12月15日動工，預計今年10月10日完工。（羅琦文攝）

位於枋寮漁港南側的北勢寮海堤構造物維修改善工程於去年12月15日動工，預計今年10月10日完工。工程主辦單位水利署第七河川分署6日在枋寮鄉公所舉辦說明會，多位鄉民代表、村長及居民都出席關切。由於前年大庄海堤發生潰堤事件，立委徐富癸與議員黃建溢特別強調海堤結構安全，要求實施結構強度檢測。

第七河川分署指出，北勢寮海堤構造物維修改善工程經費約1912萬元，將興建3座觀測台、1座堤前人行坡道及堤後無障礙坡道、堤前梯1座及堤後梯4座，可改善海岸環境215公尺，環境改善範圍包含海堤外20公尺內區域。

第七河川分署公告，工程範圍內堤上鐵皮屋貨櫃等地上物，請所有權人在1月31日前自行拆遷，若逾期未處理，將視為廢棄物逕行拆除及清運，若民眾有需求，廠商會協助清運。

立委徐富癸表示，景觀式海堤除能保護海岸住家安全，更增加散步賞景休閒功能，除此之外，工程經費8億元的枋寮漁港擴港計畫，今年將會有好消息，還有「4年1000億離岸堤工程」、「枋寮火車站大平台」、「屏南快速道路」都會加快進行，枋寮是屏東縣重要觀光、交通、農漁業發展重心，希望第七河川分署能加速進行、提前完工。

枋寮鄉長洪茂豐表示，北勢寮海堤是枋寮發展海岸觀光的重要據點。此次工程將大幅提升遊客體驗，讓民眾能夠安全、便利欣賞枋寮美麗的海岸風光與日落美景，吸引更多遊客前來，帶動地方觀光產業發展。

針對徐富癸與黃建溢關切的海堤結構安全問題，第七河川分署表示，將實施非破壞性結構檢測，確認安全。