屏東 半島新景點 出火地質公園啟用

斥資2.68億元、耗時2年多打造的屏東縣恆春出火地質公園1日盛大開幕，園內獨特地景「水火共生」以全新樣貌與眾人見面。（謝佳潾攝）

斥資2.68億元、耗時2年多打造的屏東縣恆春出火地質公園1日盛大開幕，現場吸引逾3000人見證「水火共生」的全新樣貌。不過，有民眾認為，「水火共生」工程用水泥把出火圍住，恐有生態疑慮；對此，屏東縣政府澄清，這是為讓民眾貼近地景的特別規畫，該設計並無問題。

恆春出火地質公園占地2.9公頃，除有生態密林區外，還有出火地質廣場、環形水池。其中，獨特地景「水火共生」更以全新樣貌與眾人見面，可近距離接觸且能在夜間觀星，讓不少遊客相當驚豔，並認為觀光效益比以往好上許多。

有民眾笑說，以前出火是很有名的「烤爆米花景點」，很多攤商會在現場販售烤爆米花的器具、食材，遊客購買後就用出火的火源來烤爆米花，雖然有趣，但該行為不合法，所以後來沒落。經縣府重新設計規畫後，整體煥然一新，成為恆春半島新景點。

不過，有人質疑「水火共生」工程有生態疑慮。張姓民眾指出，出火這個地方原本不會積水，但近日發現因縣府監造設計錯誤，像是用水泥把出火圍住，進而導致出火大量積水、火苗消失，這不應該是綠建築會有的狀況。

縣府澄清說，出火地質公園是以地底自然湧出的「出火」現象為核心，所以特別透過整體場域視野與步行動線的重新規畫設計，讓民眾能以更貼近地景的方式，欣賞火焰與水域交織的特殊畫面，且啟用當天環形水池並無積水冒泡的現象。

昨日開幕時，縣府還邀請歌手戴曉君、動力火車到場演出，現場湧入逾3000人。縣長周春米表示，出火地質公園將成為南台灣具代表性的特殊地景與星空觀測據點。