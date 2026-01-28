屏東 南州鄉所會不合 鄉長選戰激烈

南州鄉長劉美吟將尋求連任。（本報資料照片）

南州鄉代表會副主席葉俊緯（右）將轉戰鄉長。（本報資料照片）

屏東縣南州鄉人口雖然不多，但鄉長選舉向來競爭激烈。前年因鄉公所跟代表會不合，發生時任南州鄉民代表會主席的葉俊緯與鄉民代表湯智雄先後遭罷免案。葉俊緯辭去主席改選副主席，安然挺過罷免案，今年轉而投向鄉長選舉，而現任鄉長劉美吟則尋求連任。地方人士指出，鄉長選舉早在前年罷免案事件就已提前開打。

南州鄉的罷免案是屏東縣首件鄉代罷免案，南州鄉代表會11名代表分為兩派，民國113年鄉代湯智雄所屬派系，不滿代表會主席葉俊緯的派系刪除2200多萬元預算，雙方鬧得不可開交，不僅在網路上攻防，葉、湯還先後遭提案罷免。葉俊緯後來請辭主席，原副主席黃登凱先代理主席後當選正式上位，空出職位改選後由葉俊緯當選。

葉俊緯挺過罷免案之後指出，若鄉親覺得他應該更上一層樓，希望他出來，他就會出來；若希望他繼續保持，他就繼續保持，一切以民意為主。

來自隔壁東港鎮下廍里的現任鄉長劉美吟，20歲嫁到南州萬華村成為南州媳婦，以溫柔但堅定的女性特質獲得選民青睞，曾任2任鄉民代表，在鄉代期間勤走基層，在地方政治派系濃厚的南州走出自己的路，加上女性特質且清新又親民勤政，111年轉戰鄉長即勝選，成為南州鄉首位女鄉長。

地方人士指出，南州鄉是農業鄉，除了地方派系勢力，農會系統舉足輕重，去年前南州區農會總幹事黃俐甄儘管為績優總幹事，仍未獲聘，農會系統政治版塊移動，也將對鄉長選情造成影響。

地方人士關注的另一個焦點，則是代表會席次，南州鄉在111年鄉民代表選舉時，全鄉有1萬49人，但112年即跌破1萬，並且連年下滑，至114年12月為9600人，依《地方立法機關組織準則》規定，將從11席大減為7席，預料今年鄉民代表選舉激烈程度將更勝以往。