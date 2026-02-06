屏東 史努比來襲7漁港變甜點樂園

西洋情人節與農曆春節即將到來，屏東縣政府今年特別與全球超人氣《花生漫畫（Peanuts）》合作，推出以「甜蜜綻放」為主題的藝術展演。屏東沿海7座漁港將同步華麗轉身，妝點為繽紛感十足的甜點樂園，由史努比與好友們領軍，在2月14日情人節當晚點燈，邀請全台民眾共赴一場海風與糖霜交織的浪漫盛宴。

屏縣府文化處表示，去年「曖曖在海邊」情人節品牌活動廣受好評，今年浪漫再升級，特別引進《How Do You Do，Snoopy？》國際藝術展作品。展覽結合2位國際藝術家的跨界創意，韓國藝術家金載容將招牌甜甜圈系列融入花生漫畫角色，而日本藝術家渡邊理則以精湛的「仿真奶油藝術」為甜點雕塑賦予細膩質感。

7大漁港亮點從巨型愛心到夢幻糖果屋，分布在林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣、紅柴坑、山海，以及小琉球的琉球新漁港。

枋寮漁港的「甜甜圈與史努比」可愛動人；山海漁港的「甜甜圈與查理．布朗」，象徵情人之間歲月靜好；紅柴坑漁港的「甜甜圈與露西」，傳遞愛情中的療癒感；後灣漁港的「甜蜜史努比」，猶如情人喚起甜美回憶；琉球新漁港的「甜甜圈與糊塗塌客」，愛心形甜甜圈造型象徵甜蜜愛情，6米高的巨型裝置格外吸睛。

除5處花生漫畫的主題裝置外，其餘2座漁港同樣以甜點元素展現在地創意，林邊水利村漁港透過象徵能量流動的管線，打造夢幻糖果輸送管道，滿布巨型拐杖糖、棒棒糖與糖果裝置，營造甜蜜氛圍。枋山楓港漁港以甜點籠架為靈感，並以巨型玫瑰與蝴蝶點綴，呈現宛如童話般的海邊景象。

文化處同步推出抽獎活動，最大獎是價值萬元的精緻情人節對鍊。3月14日白色情人節晚間在枋寮漁港還有情人節演唱會，邀請知名歌手陪伴民眾度過浪漫又難忘的夜晚。