屏東 四級五區 體育留才 民代要求 重點培訓

屏東縣議員許馨勻（右站立）3日在議會總質詢表示，屏縣府推動的「四級五區」體育人才留縣機制面臨挑戰。（謝佳潾攝）

屏東縣近幾年積極培訓體育專才，但卻面臨人才流失危機，屏東羽球新秀「左手重炮」林俊易在年初移籍台北，縣議員許馨勻3日點名，縣府推的「四級五區」留縣機制面臨挑戰，建議應集中資源重點培訓，縣長周春米稱，將持續努力留住人才。

許馨勻昨日在議會總質詢時直接點出，屏縣府推動「四級五區」體育人才留縣機制面臨挑戰，目前創個人生涯世界排名新高的羽球選手林俊易是枋寮高中羽球隊畢業，但卻在今年初移籍至台北，林的出走對屏東縣競技體育發展是嚴重警訊。

廣告 廣告

許進一步指出，4所縣立完全中學體育班培訓項目很多，如東港高中有田徑、羽球、足球，來義高中有拳擊，枋寮高中有羽球、柔道、排球，但去年報到只有錄取人數的一半，甚至更低。

許馨勻認為，雖然「四級五區」有獎勵金與就業保障，但優秀運動員除有經濟考量外，更在意地方政府能否提供一流教練、設施以及一流的後勤補給團隊。

她還發現，目前縣內高中體育班有發展項目過於分散的狀況，所以建議縣府選定幾項縣內優勢項目，給予特別關注並將資源集中，如若選定羽球為重點發展項目，可以請球后戴資穎來屏東任教，若成功不僅能讓外界看到屏東發展體育的決心。

對此，周春米坦言，屏東目前可能沒辦法全面留住世界頂尖級好手，這部分確實還要努力，但也有許多為國家奪牌的運動員如賴主恩、黃玉霖，留在屏東發展，若有優秀選手願意留在屏東，縣府都會安排或媒合適合的工作機會，此外，縣府也積極打造相關場域如羽球館、溜冰場，盡一切可能讓屏東體育發展更完善。