屏東 堆肥場每晚飄臭 縣府送檢偵辦

近來屏東長治百合部落遭豬屎味侵害，每到傍晚臭氣沖天，縣議員杜仁勇頻頻接獲族人陳情，對此，環保局循線查到屏東市某家堆肥場將未發酵完全的肥料暫置部落附近及麟洛鄉某農地，全案已依違反廢棄物清理法移送屏東地檢署偵辦。

杜仁勇昨日在議會質詢時提到，近來頻頻接獲族人陳情稱，長治百合部落豬屎味臭氣沖天，而他發現，每天到下午3點過後，屎臭味愈來愈濃厚，他無奈嘆道，住在部落的族人實在太辛苦，竟要忍受這麼糟糕的生活環境，對此感到難過，也要縣政府提出解決辦法。

廣告 廣告

對此，環保局長顏幸苑表示，環保局接獲陳情後，隨即派員到場察看，發現距離部落500公尺內有5間養豬場，其中4間是養100頭以下，另1間則養3000多頭，此外，附近還有1處養雞場、1處養鵝場，以及1間肥料廠。

顏幸苑進一步指出，鄰近部落的肥料廠，因業者把空氣汙染防制設備做得很好，所以3年多來都沒有人陳情，但最近卻惡臭頻傳，經調查發現，竟是屏東市某家堆肥場把未發酵完全的肥料暫置在該肥料場後方約40公尺處，才會導致惡臭。

顏幸苑說，該堆肥場不僅把未發酵完全的肥料暫置在部落附近，還亂置麟洛鄉某處農地，造成麟洛、長治2鄉都遭臭味肆虐，環保局已依違反廢棄物清理法第46條，將業者移送屏東地檢署偵辦，待檢方確認無保存證據必要後，會立即請相關業者把未完全發酵的肥料移走。

此外，環保局經巡視調查後還發現，養3000多頭豬的養豬場以及養雞場都有傳出臭味，當下已立即做異味官能測定，並將樣品送到檢驗室檢驗，待報告出爐，若有超標狀況，除將要求立即改善外，也將裁處。