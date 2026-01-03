屏東「大型貨車違規取締專案」上路 取締鎖定超速闖紅燈

屏東縣警察局宣布，今年1月5日起將在全縣範圍內正式展開「大型貨車違規取締專案」，針對酒後駕車、無照駕駛、危險駕駛、超速、闖紅燈及未依規定行駛等違規行為加強取締，最高可處24000元罰鍰並吊扣牌照。

今年1月5日起將在全縣範圍內正式展開「大型貨車違規取締專案」。（示意圖／pixabay）

警方分析轄內交通事故後發現，許多大型車意外事故與超速、不依規定車道行駛、闖紅燈等違規行為息息相關，且往往伴隨著駕駛疲勞或分心等危險因子。由於大型貨車的車體巨大，不僅煞車距離長且死角多，如果在車流尖峰、視線不佳的雨天或夜間疲勞時段肇事，極易造成嚴重傷亡及交通癱瘓，因此決定啟動專案執法以降低交通事故風險。

本次執法將結合科技執法、定點攔查與巡邏，鎖定違規熱點與大貨車行駛密集路段進行取締。警方表示，執法重點區域包括物流路廊、國道交流道聯絡道及主要省道等路段，執法時段也將配合車流特性進行滾動式調整，提高見警率及即時介入能力。

根據《道路交通管理處罰條例》規定，超速將依超速程度處新臺幣1200元以上24000元以下罰鍰，嚴重超速可能面臨吊扣汽車牌照。汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準，處新臺幣30000元以上120000元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕駛執照1至2年。

闖紅燈部分，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰。駕駛人未領有駕駛執照或駕駛執照經吊銷、註銷仍駕駛者，處新臺幣40000元以上80000元以下罰鍰，駕駛大型車輛卻未持有合格駕照者，將依越級駕駛論處。

此外，汽車駕駛人不依標誌、標線、號誌指示者，處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰，違規駛入公告之禁行路段或時段，將從嚴舉發。

