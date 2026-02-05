屏東 奇幻大津開幕 10組主題燈絕美

屏東高樹「奇幻大津」5日傍晚盛大開幕，知名演員劉冠廷（右）受邀回鄉與縣長周春米（左）、鄉親一同走進夜光森林。（謝佳潾攝）

屏東高樹「奇幻大津」光影瀑布5日傍晚盛大開幕，知名演員劉冠廷受邀回鄉與縣長周春米、鄉親一同走進夜光森林，感受夜色中大津瀑布的絕美風貌，展場10組主題燈座以生態意象融合大地元素，沿著山林層層展開，大家走進活動會場驚豔連連。

「小時候常來大津瀑布！」劉冠廷興奮指出，大津瀑布承載著他童年玩耍的生活記憶，以前習慣白天的樣貌，這次則以不同的視角走進步道，不僅感受到家鄉的魅力透過藝術與光影被重新點亮，更有一種熟悉卻驚豔的視覺震撼，大家一定要親自來走一趟大津瀑布，體驗專屬於高樹夜晚的靜謐與浪漫。

周春米也開心表示，去年受颱風影響，大津步道嚴重受損停辦，歷經1年的修復與安全檢視，今年終於順利復辦，讓民眾能再次走進山林，欣賞夜間光影之美，也讓擁有豐富山林與瀑布資源的高樹鄉再次綻放異彩。

周春米強調，「奇幻大津」已成為屏北地區最具代表性的夜間觀光品牌，縣府將持續以沉浸式藝術體驗為核心，結合夜間光影藝術與大津瀑布的自然地景，打造屏東觀光金字招牌。

屏縣府文化處表示，今年「奇幻大津」依循步道動線與地形特色配置有《北境之森》、《畫中仙境》、《枯木逢生》、《霞光萬稻》等10組主題燈飾，讓民眾深刻感受光影藝術與自然景觀交織的獨特體驗。

文化處進一步指出，開幕前3天的「高樹鄉民日」吸引大批鄉親前來朝聖，討論度破表，6日起開放一般遊客購票入場，每天下午5時至晚間9時限量1000人，採線上預約與現場購票並行，線上預約800人、現場票200人，每半小時1梯次，共8梯次，活動至3月4日止。