屏東「奇幻大津」太受歡迎 年前及春節線上搶票一空

奇幻大津透過10組主題燈座打造美麗的夜光森林。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府在高樹鄉大津瀑布打造的「奇幻大津」光影藝術活動，本(2)月6日正式對外開放以來，人氣持續攀升，不但開幕首週末人潮爆棚，本週平日場次以及春節期間、228連續假期，線上預約票券全數秒殺，不過，活動期間每日仍保留200名現場購票名額，民眾可把握機會。

奇幻大津瀑布投影展演，將瀑布化為動態畫布。(記者羅欣貞攝)

「奇幻大津」去年步道因颱風受損而停辦，今年復辦即掀起話題，吸引大批遊客專程前來朝聖，上週末線上、現場門票一票難求，現場票券當日下午5點開賣，3點就已出現排隊人龍。不少民眾夜訪大津步道、瀑布後，透過IG、臉書及YouTube等社群平台分享體驗，直呼「真的太美了」、「今年比上一屆更厲害」、「好夢幻，像走進童話故事場景」，驚豔程度引發網友熱烈討論。

廣告 廣告

奇幻大津燈飾「霞光萬稻」。(記者羅欣貞攝)

文化處指出，為兼顧觀賞品質與步道安全，夜間入場採總量管制，每日限量1,000人，其中線上預約800名、現場購票200名，並採分流方式入場。雖然春節年初二到初六及連假期間線上預購已完售，但每日仍保留限量現場票券供民眾購買；文化處也建議遊客可安排年後平日梯次，避開尖峰人潮，更悠閒感受光影作品。

奇幻大津參觀人潮多。(記者羅欣貞攝)

除了夜遊光影瀑布，文化處也提醒民眾白天的山林步道風光同樣值得細細品味。每日下午3點前為步道開放健行時段，民眾可免費入場，漫步林蔭之間，享受芬多精與負離子洗禮，並遠眺屏東平原景致，感受與夜間截然不同的靜謐山林氛圍。

參觀奇幻大津還能欣賞夕陽與夜景。(記者羅欣貞攝)

文化處表示，「奇幻大津」活動將持續至3月4日，每日下午5時至晚間9時開放夜間參觀，票種為單人票100元、優待票(持身心障礙手冊者適用)50元，採每半小時一梯次入場，每週一公休；春節期間2月15日(小年夜)至2月17日(初一)暫停開放。相關預約及活動資訊可至屏東縣政府文化處官方平台查詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

羅智強爆料：高金素梅住家傳出上午被搜索

獨家》涉詐助理費、中資疑挹注參選 高金素梅被搜索約談

台灣人到越南旅遊人數「直落三名」 被這小國擠落至第六位

高市早苗大勝 矢板明夫：「弱主」翻轉自民黨 更有底氣挺台灣

