屏東「奔FUN185」雙層巴士開跑 南北雙線暢遊沿山秘境

屏東185沿山公路雙層巴士觀光活動將於1月24日至3月1日再度登場。屏東縣政府推出「奔FUN 185」雙層巴士，於例假日行駛南北兩條主題路線，邀請民眾暢遊沿山公路的自然風景、人文聚落與農遊體驗，感受屏東慢活、永續又充滿驚喜的旅遊魅力。

屏東「奔FUN 185」雙層巴士開跑 。（圖／屏東縣政府提供）

本次「奔FUN 185」雙層巴士以輕鬆、有趣、親近土地為核心概念，規劃南、北兩條主題路線，皆自水門轉運站出發。北線行程主打農業與社區風貌，行經大路觀樂園酒店、鴻旗有機休閒農場、屏東智慧農業學校及隘寮社區，透過實地走訪，讓旅客認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊。

南線行程則串聯屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區及銘泉生態休閒農場，從咖啡、可可到鳳梨農遊體驗，展現185沿線豐富多元的觀光樣貌。車上安排專業導覽人員隨車解說，讓旅客一路聽故事、看風景，深入認識185縣道沿線的特色景點與產業文化。

「奔FUN 185」雙層巴士規劃南、北兩條主題路線。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府交通旅遊處指出，「奔FUN185」雙層巴士營運期間為1月24日至3月1日，除農曆除夕至初二不營運，於每週六、日含國定假日行駛。南、北線均一票價每人200元，12歲以下兒童享優惠價100元。活動期間，旅客憑訂票紀錄可享受185縣道沿線店家的專屬優惠及精美好禮。

民眾可下載「TBS臺北轉運站」APP進行預約購票與查詢優惠，亦可撥打服務專線0968-825-135、08-799-2776。更多活動、交通運輸及觀光旅遊訊息可上屏東縣政府「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」社群粉專，或下載「屏東GO好玩」APP查詢。

