屏東 媽祖上北大武 香燈腳千人相隨

由財團法人阿猴媽祖文教基金會發起的「揹阿猴媽祖上北大武」，4日清晨7時從屏東市慈鳳宮出發，吸引千名香燈腳跟隨。（謝佳潾攝）

由財團法人阿猴媽祖文教基金會發起的「揹阿猴媽祖上北大武」，4日清晨7時從屏東市慈鳳宮出發，迎著晨曦沿台一線往大武山邁進，吸引千名香燈腳跟隨，活動5天全程徒步，8日回鑾時還有頂尖陣頭表演，精彩可期。

4日清晨6時30分，慈鳳宮董事長陳沈碧蓮請出三媽神像交由屏東縣長周春米，千里眼與順風耳則分別交由屏東市長周佳琪、屏東縣警察局長甘炎民，3人再將3尊神像交由基金會完成安座儀式，7時許鳴鐘擂鼓，102位登山組好漢領頭、千名香燈腳跟隨，眾人迎著晨曦沿台一線往大武山邁進，場面壯觀。

「這是創舉！」周春米看著千人齊心為揹媽祖上北大武山努力，不禁感動道，她跟大家一樣從小拜媽祖、受媽祖庇佑長大，她始終相信宗教與信仰的力量，尤其現在世界局勢一直在變化，正需要這樣滿滿的正能量。

她強調，當宗教結合爬山這麼好的運動時，相信對社會有很大的幫助，很感謝大家這麼早來參與這項創舉，她很感恩能與大家一同寫紀錄、創歷史。

阿猴媽祖文教基金會董事長、現任縣議員鄭清原表示，「揹媽祖上北大武」引起各界熱烈迴響，這場山神與海神的世紀相遇，已翻新一般人對廟會的印象，跨越族群、文化相融與自然環保是這次活動核心主軸，期望藉著這場世紀活動，帶動屏縣觀光與原民經濟發展，創造多贏局面。

阿猴媽祖文教基金會表示，活動5天全程徒步，首日從慈鳳宮出發，背著3尊神像徒步至山林教育中心住宿一晚，隔天則爬至檜谷休息一晚，第三天攻頂後再回檜谷，第四天下山回山林教育中心休息，最後一天返回慈鳳宮，屆時將有頂尖陣頭表演，熱鬧可期。