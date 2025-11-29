屏東 崁頂鄉長之爭 廖國富尋求連任

崁頂鄉長廖國富（前排中），是本屆屏東縣最年輕鄉長，欲尋求連任。（本報資料照片）

明年屏東縣崁頂鄉長選舉，現任鄉長廖國富尋求連任。地方人士指出，崁頂鄉選情一向複雜，難以捉摸，雖然目前檯面上尚未有明確明態的人選，但農會體系與代表會體系都有潛在選手。

廖國富是台大農學士，畢業後原在台北擔任品管工程師，在民國109年崁頂鄉長補選時，頂著台大光環青年返鄉，希望能發揮農業管理專長為家鄉服務，雖然沒有人脈根基，但初生之犢遇上前鄉代主席曾輝地與縣議員周碧雲的丈夫郭振堂，結果拿下1417票，曾輝地則以2838票當選。

廖國富並未因補選落選而灰心，持續抱著滿腔服務熱情和理想抱負，更加努力蹲點、傾聽民意心聲，騎著機車踏遍各村。111年鄉長選舉，反而贏過尋求連任的曾輝地883票，順利當選崁頂鄉長，成為本屆屏東縣最年輕的鄉長。

廖國富在113年因納骨塔案回饋金案遭反對派提出罷免連署，成為全台首位被連署罷免的鄉長，不過在第一階段就因提議人名冊未達門檻，選委會依法不受理，廖國富也稱「選民的眼睛是雪亮的」，最後回饋金風波也順利落幕。

稍早地方傳聞，屏東縣議員周碧雲的兒子、擔任其服務處主任的郭奕亨，在地方跑得相當勤快，但周碧雲回應記者詢問時表示，郭奕亨跑得勤快是身為服務處主任應該做的，做好選民服務本應如此，但目前並沒有規畫參選鄉長。

地方原也傳出鄉民代表劉惠美有意參選，劉惠美的先夫是崁頂鄉代會前副主席林順義，108年在一次廟會活動中意外身亡，劉惠美111年接續林順義服務鄉梓的遺志，參選鄉代順利當選，但記者詢問劉惠美是否有參選鄉長意願，劉惠美低調回應還在評估中，尚未決定。

地方入士指出，崁頂鄉的脈絡相當複雜，農會體系與代表會體系都有潛在選手，再過一段時間可能就會各自協調出人選，再加上周碧雲家族的影響力，到時應該是百花齊放的場面。