屏東 崁頂鄉長之爭 廖國富尋求連任
明年屏東縣崁頂鄉長選舉，現任鄉長廖國富尋求連任。地方人士指出，崁頂鄉選情一向複雜，難以捉摸，雖然目前檯面上尚未有明確明態的人選，但農會體系與代表會體系都有潛在選手。
廖國富是台大農學士，畢業後原在台北擔任品管工程師，在民國109年崁頂鄉長補選時，頂著台大光環青年返鄉，希望能發揮農業管理專長為家鄉服務，雖然沒有人脈根基，但初生之犢遇上前鄉代主席曾輝地與縣議員周碧雲的丈夫郭振堂，結果拿下1417票，曾輝地則以2838票當選。
廖國富並未因補選落選而灰心，持續抱著滿腔服務熱情和理想抱負，更加努力蹲點、傾聽民意心聲，騎著機車踏遍各村。111年鄉長選舉，反而贏過尋求連任的曾輝地883票，順利當選崁頂鄉長，成為本屆屏東縣最年輕的鄉長。
廖國富在113年因納骨塔案回饋金案遭反對派提出罷免連署，成為全台首位被連署罷免的鄉長，不過在第一階段就因提議人名冊未達門檻，選委會依法不受理，廖國富也稱「選民的眼睛是雪亮的」，最後回饋金風波也順利落幕。
稍早地方傳聞，屏東縣議員周碧雲的兒子、擔任其服務處主任的郭奕亨，在地方跑得相當勤快，但周碧雲回應記者詢問時表示，郭奕亨跑得勤快是身為服務處主任應該做的，做好選民服務本應如此，但目前並沒有規畫參選鄉長。
地方原也傳出鄉民代表劉惠美有意參選，劉惠美的先夫是崁頂鄉代會前副主席林順義，108年在一次廟會活動中意外身亡，劉惠美111年接續林順義服務鄉梓的遺志，參選鄉代順利當選，但記者詢問劉惠美是否有參選鄉長意願，劉惠美低調回應還在評估中，尚未決定。
地方入士指出，崁頂鄉的脈絡相當複雜，農會體系與代表會體系都有潛在選手，再過一段時間可能就會各自協調出人選，再加上周碧雲家族的影響力，到時應該是百花齊放的場面。
其他人也在看
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 20 小時前
台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」
2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山
[NOWnews今日新聞]國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
吳怡農選台北有機會？醫：2026就是蔣萬安的
[NOWnews今日新聞]台北市長蔣萬安明年競選連任，壯闊台灣創辦人吳怡農有意挑戰，外界質疑他的佛系打法，他反批黨內操盤手的能力。不過精神科名醫沈政男說，吳怡農認為自己有機會勝選，可能是對民調理解錯誤...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則
台中市長盧秀燕明年任期屆滿，民進黨中央已提名立委何欣純角逐市長寶座，國民黨人選以立委江啟臣、楊瓊瓔呼聲高，但尚未定案。國...聯合新聞網 ・ 23 小時前
嘉市長選舉》綠營推王美惠 藍營還在等「藍白合」
嘉義市長選舉投票明年11月28日舉行，民進黨已提名立委王美惠參戰，反觀國民黨至今尚未決定人選，讓基層黨員焦慮。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華今出席黨慶活動時回應，27日已通過縣市長候選人提名辦法，將進行黨內徵詢與協調作業，因可能牽涉與民眾黨「藍白合」，嘉義市現有3名黨內同志表態爭取，將先了解3人意自由時報 ・ 15 小時前
吳怡農選台北市長有勝算？ 沈政男鐵口：結局非他想的那樣
民進黨對於2026台北市長選舉的人選尚未確定，目前只有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農完成登記。吳怡農日前稱「如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，引發綠營議論。對此，精神科醫師沈政男分析，吳怡農未搞清楚大罷免的敗因，而台北市長選舉的最終結局，並非如吳所想的那樣。中天新聞網 ・ 19 小時前
國籍法付委審查! 內政部要求候選人得具結未有中國戶籍.護照
政治中心／綜合報導國民黨修國籍法，要讓中配不用放棄中國國籍就能參政，昨天已一讀付委審查，內政部立刻應對，根據選罷法施行細則，研議新增把國籍刊登在選舉公告上，2026大選就適用，民進黨立委持肯定態度，認為資訊揭露非常重要距離2026大選剩不到一年，代表綠營角逐新北市長的蘇巧慧行程滿檔，跑完學校運動會後，來到宮廟參拜，不少議員與助理緊跟在旁。力拼新北市長的蘇巧慧，扮演母雞帶小雞角色勤跑基層。（圖／民視新聞）民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「未來的話我想這種機會會更多，我也一定會盡全力讓我們明年，民進黨籍的議員，在新北市的選舉當中，可以順利連任，新人當選議會過半。」國民黨強修國籍法，讓中國配偶免放棄中國國籍就能參政。（圖／民視新聞）蘇巧慧母雞帶小雞，力拼2026好成績，不過明年選舉的參選資格，可能出現不少變化，因為國籍法週五已經一讀，後續交付委員會審查，讓中配不用放棄中國籍，就能名正言順參政，內政部也動起來，要求候選人具結國籍，並公開揭露讓選民知道。根據"公職人員選舉罷免法施行細則"，候選人在登記申請調查表時，要具結未在中國設戶籍、未領中國護照，以及不具其他國家國籍，結果必須刊登在選舉公報，2026年選舉就適用。立委（民）黃捷：「內政部接下來要收的選罷法的施行細則，對台灣來說也是一個，行政權可以使用的工具，要求所有具外國籍的，都必須要在選舉公報上面揭露，是不是都已經放棄外國籍了，那當然這個也包括中國籍。」立委（民）賴瑞隆：「我們支持內政部硬起來，來維護國家的尊嚴，確保你是站在台灣這邊，同時能夠守護台灣的利益。」藍營強修國籍法，行政部門提出應對措施，朝野持續角力。原文出處：國籍法付委審查 內政部要求候選人得具結未有中國戶籍.護照 更多民視新聞報導「淡江大橋」路跑活動讓地方中央互槓 蘇巧慧：將持續與交通部溝通民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光齊柏林衛星首度通過台灣、順利通聯 卓榮泰感動發聲了民視影音 ・ 15 小時前
若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨尚未拍板台北市長人選，除壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農遞出意願書外，其他被點名的人選包含綠委王世堅、沈伯洋等人。不過，國民黨立委謝龍介今（28）日下午在立法院質詢閣揆卓榮泰時，宣獲得機密消息並問對方明年（2026）是否會選台北市長？卓榮泰在過程中始終否認喊絕對不是，謝龍介更追問，若總統賴清德要徵召卓榮泰參選台北市長的話，卓榮泰則表達，會向賴清德表示「我會和他說不好」。卓榮泰今日前往立法院備詢，下午場則遇到謝龍介；謝龍介質詢期間，宣稱獲得一個很機密的消息，「貴黨是執政黨，貴黨的事情也是國家的事情，而貴黨現在各縣市也在提名；在這邊慎重跟您請教，明年你會參選台北市長嗎？」，卓榮泰則笑著回應，明年會在台北市長選舉中當投票的人。不過，謝龍介繼續說：「我選台南市長，我也可以投票啊！」，卓榮泰也回應，「你投給自己呀，但我不會投給自己」；謝龍介則表示，卓榮泰風度很好，連當候選人還不會投自己，「不是輸很多，就是贏很多」，但卓榮泰仍表達沒有這件事情，並喊說，因為每個政黨提名的人有全盤的考量。但是，謝龍介仍窮追不捨提到，從陳水扁、馬英九、柯文哲、蔣萬安等要選台北市長前被問多次都回答沒有要選，而卓榮泰也承諾，絕對不會成為台北市長的候選人。當謝龍介繼續問，若賴清德要徵召卓榮泰參選台北市長的話，卓榮泰則表達「我會和他說不好」；謝龍介更進一步問，如果賴清德堅持卓榮泰參選，才能hold住民進黨在北北基桃的基本盤的話是否會角逐？卓榮泰強調，賴清德是一位會聽別人建議、商量再做決定的人。只是，謝龍介非常肯定，賴清德最後一定會徵召卓榮泰參選台北市長時，卓當下並沒有回應，讓謝龍介喊「被我猜中了齁？」，卓榮泰也笑回「好險你不是總統」，兩人也相視而笑，相關畫面也隨之曝光。原文出處：快新聞／若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好 更多民視新聞報導中配參政免放棄國籍今付委 賴瑞隆：不修更能保障中籍人士的安全不滿台灣軍購？配合中艦「聯合戰備警巡」 國防部偵獲23架軍機擾台何鷹鷺穿綠衣喊退黨 鄭麗文：KMT是有制度的政黨民視影音 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 4 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 9 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 20 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 10 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 13 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前