屏東 廚餘禁令恐滅黑豬 地方盼協助

屏東縣黑豬飼養畜牧協會13日在內埔鄉東片社區發展協會，舉辦屏東本土黑豬品牌據點行銷計畫，縣長周春米應邀出席露了一手客家小炒。黑豬協會理事長方志源表示，政府以防疫為由，已經快將黑豬消滅，盼縣府大力協助。對此，縣府強調，將強化配套措施，降低潛在風險，協助黑豬產業度過轉型難關。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會註冊品牌「黑龍豬」，在長治「嘿！豬肉」、內埔「臺陸黑豬」、潮州農會「台灣土黑豬」、東港「鮮町豬肉小舖」等據點販售「黑龍豬」，為屏東本土黑豬肉的產銷推廣打品牌戰、團體戰。

方志源昨當面向周春米求助，他說，本土黑豬是重要的客家產業，黑豬肉鮮美好吃，富含不飽和脂肪酸，風味絕佳，但近來非洲豬瘟問題，政府以防疫為由，幾乎要把黑豬產業消滅，盼縣長大力協助，讓世界級好吃的黑豬延續下去。

周春米表示，這幾個月遇到非洲豬瘟後，相關產業政策都需調整，大家負擔更重，農業部決定明年是廚餘養豬落日，這個轉型對大家而言很辛苦。屏東養豬產量全國第二大，經不起絲毫風險，目前縣府除與業者加強溝通，也強化配套措施，如何降低潛在風險，防疫與產業要取得雙贏，才能永續經營。

屏東縣政府農業處長鄭永裕說明，針對未來廚餘養豬轉型部分，縣府從10月22日至今，已與黑豬協會討論過10餘次，農業部與環境部已有補貼措施，明年1月1日到12月31日可使用事業廚餘餵豬，這一年是轉型期，在明年1月31日前決定要轉型改用飼料的，一頭豬補貼3600元，地方政府也會配合執行，希望養豬戶盡快調適。

鄭永裕表示，屏東是全台黑豬最大飼養基地，其中很大部分是養20公斤左右的仔豬，再運至中北部養成豬，縣府也會與專家學者合作，輔導產業轉型，中小場較無競爭力的養豬場，輔導離牧，相關補貼措施還在與中央研議。

鄭永裕說，縣府也會運用農業大學社會教育體系，與畜牧場、獸醫師合作，強化畜牧場對疫病防治。另有些本身餵飼料的養豬場，若仔豬與母豬場市場萎縮，縣府也研議輔導轉型飼養大豬，協助其度過產業轉型困難。