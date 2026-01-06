屏東「恆春出火地質公園」 2/1日盛大開幕
歷經多時規劃與建設，擁有「水火共生」奇景的恆春出火地質公園，將於2月1日盛大啟用，活動當天由屏東縣長周春米主持開幕儀式，並邀請金曲獎最佳原住民語專輯得主—排灣族歌手戴曉君，以及華語樂壇重量級組合動力火車熱力開唱，帶領民眾在星光與火焰交織的夜晚，共同見證地景與音樂的絕美融合，由於園區空間有限，座位名額有限，民眾須事先索票入場，請至KKTIX平台搜尋「恆春出火」關鍵字。
開幕儀式將於2月1日18時正式展開，由蒂摩爾古薪舞集揭開序幕，接續戴曉君演出並舉行莊嚴的在地祈福儀式，向祖靈祈求平安與祝福，象徵恆春出火地質公園邁向全新篇章。壓軸將由動力火車帶來經典金曲與搖滾魅力，點燃冬季最熱情的夜晚。
縣府交通旅遊處指出，恆春出火地質公園總面積為2.9公頃，除生態密林區之外，出火地質廣場、環形水池，更形成水火共生的特殊景觀，除能近距離觀察奇特地景，亦可於夜間的公園觀星，將成為恆春半島觀光重要據點。
從地景閱讀歷史，恆春出火地質公園不僅以獨特的「水火共生」地景聞名，在歷史上更有深遠意義。受公視影集《斯卡羅》影響，這片土地背後的一段被世人遺忘的歷史再次被喚起。1867年，美國商船「羅妹號」（Rover）於恆春半島外海觸礁沉沒，隨後引發國際關注。在事件後續的協商中，琅𤩝十八社大股頭卓杞篤，正是在出火這片土地上，與美國駐廈門領事李仙得（Charles Le Gendre）簽下台灣第一份國際和平盟約——「南岬之盟」。
如今的出火地質公園，承載的不僅是壯麗的自然景觀，更是歷史與文化的交會點。這裡的火焰如同記憶的燈塔，長年燃燒，見證了族群交流與和平締結的時刻。當遊客在夜間欣賞火光與星空時，其實正站在歷史發生的場域之上，與百餘年前的故事產生時空共鳴，也讓出火風景區不只是觀光勝地，更是連結恆春半島人文脈絡與國際視野的重要象徵。
為維護觀賞品質，本次演出座位有限，將採免費索票入場，民眾可自1月9日18:00起，透過KKTIX平台線上索票（每帳號限索4張），更多細節內容依本府公告為主。
歡迎民眾持續關注鎖定屏東旅遊網(https://www.i-pingtung.com)最新資訊，屏東交通旅遊相關訊息請追蹤「屏東GO 好玩」與「屏東GO 交通」FB、IG 及Threads社群平台，並歡迎下載「屏東GO 好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息，提醒各位旅客入住時請選擇合法旅宿，讓您住得安心玩得開心。
