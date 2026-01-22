屏東 感冒藥煉安毒 2製毒師收押

有製毒集團長期在屏東地區收購感冒藥，並選在里港、九如等偏僻鄉區民宅設置製毒工廠，提煉、製造安非他命。經刑事警察局南部打擊犯罪中心長期蒐證，循線逮捕42歲鄒姓、33歲方姓2名製毒師傅，及負責收購感冒藥與器材的4名共犯，全案依毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

檢警掌握，該集團分工明確，先由旗下2名成員在屏東地區大量收購感冒藥，再由另2人負責採買製毒所需器材，相關原料與設備集中後，交由鄒男在九如鄉住處進行前段製程，從感冒藥中提煉第四級毒品麻黃鹼，隨後再轉交方姓男子，於里港鄉住處製造成第二級毒品安非他命成品，形成完整製毒鏈。

專案小組進一步發現，該集團已有多年製毒經驗，若察覺周遭出現可疑狀況，便會立即轉移地點，藉以規避警方追查；檢警掌握關鍵情資後，眼見時機成熟，於去年5月展開強勢攻堅，一舉破獲製毒工廠，並同步拘提提供原料的4名共犯到案。

全案共查扣第四級毒品麻黃鹼，純質淨重46.152公斤、第二級毒品安非他命純質淨重46.35公克，另查獲鈀金1公斤，以及甲苯、丙酮等大量製毒原料，並起獲反應爐、冷凍櫃、抽氣馬達、加熱攪拌鍋等製毒器具，另扣得自小客車2輛。警方依現場查扣的製毒原料估算，可製約120公斤安非他命，黑市交易價格約新台幣2000萬元。

全案經警詢後，依毒品危害防制條例等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方複訊後認為鄒、方2人涉案重大，且有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。