屏東 打造運輸樞紐 內埔旅運站動土

屏東縣長周春米（前排左三）22日親自主持「內埔旅運站」動土儀式。（謝佳潾攝）

屏東縣內埔鄉人口數逾5萬人，為全縣各鄉鎮市第3多，旅運量更僅次屏東市排名第二，為此，屏東縣政府斥資6985萬元打造「內埔旅運站」，工程22日動土，預計明年10月完工，將進駐15條公車路線、每天120班次，藉此提升大眾運輸服務品質。

屏東縣長周春米昨日親自主持動土儀式，她指出，內埔鄉位處屏中地區，轄內不僅有屏科大、美和科大2所大學，人口數及旅運量皆為縣內前三名，是屏東重要的客庄聚落與交通樞紐，但長年來沒有完善的公共運輸轉乘中心，經向中央爭取經費後，未來也將有完善的交通轉運設施。

周春米說，此次工程由縣府自籌5988萬元、中央補助997萬元，在內埔市區打造一棟1樓、面積約85.83坪的旅運站，設置南下、北上共2席大客車專屬停靠區，並規畫34個汽車位、101個機車位以及41個YouBike席位，待明年10月落成後，預計每天有公車120班次。

周春米強調，近年在內埔鄉舉辦的狂客音樂節、以及在客家母親河龍頸溪畔打造的客家燈節，都成功吸引數萬人次到訪，因此內埔旅運站的興建，不僅提升公共運輸量能，也將串聯屏東生活圈與觀光廊帶，帶動地方觀光、人流與產業發展。

屏縣府交旅處表示，未來將持續優化公車路網及通學路網改善，旅運站除可容納更大運量，也具備轉乘銜接、候車休憩及停車等多元功能，在導入智慧旅運資訊系統後，民眾可即時掌握公車班次與轉乘資訊，提升整體運輸效率。

交旅處進一步指出，目前還有墾丁轉運站、枋寮轉運站、恆春轉運站在籌備中，待所有轉運站一次到位、準備就緒後，將讓南北狹長的屏東縣交通網更加完善。