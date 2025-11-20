屏東 楓港溪種西瓜惡臭擾民 族人抗議促設落日條款

屏縣議員李紀財20日邀集縣府相關局處至部落說明楓港溪河床種西瓜爭議，但遭族人舉布條抗議。（謝佳潾攝）

針對屏東楓港溪河床種西瓜爭議，縣議員李紀財20日邀集屏東縣政府相關局處至部落向族人說明，遭族人舉布條抗議，要求設下落日條款，別再讓人種西瓜。立委盧縣一則表示，「未登錄地」的釐清結果將於月底出爐。

屏東縣獅子鄉新路部落包括丹路村與楓林村，村民近來頻頻抗議縣府讓業者在楓港溪河床種植西瓜，導致部落長年飽受雞屎惡臭及蒼蠅滿天之苦，還意外發現西瓜田有大面積超出河道範圍，是無政府機關管理的「未登錄地」，族人更加憤怒。

為此，李紀財昨邀縣府相關局處至部落說明，不料族人在會議前舉牌抗議表達不滿，齊聲大喊：「拒絕種植，還我河川！不要屎味！不要蒼蠅！」

屏縣府祕書長楊慶哲解釋，楓港溪可種西瓜的面積是31.4公頃，有13人合法承租，租約至116年，若在業者無違規下解約屬違約，但期間業者若有重大違規，可立即終止契約，而116年後是否續租，縣府將再審慎評估。

原民處長陳美鈴則指出，未登錄的西瓜田約33公頃，從87年至112年間由獅子鄉公所許可瓜農種植並收租金，直至去年公所發現異狀才停止核發許可，因未登錄原住民保留地，所以無法行使原住民諮商同意使用權，待國產署釐清管理機關後就能有下一步動作。

對於縣府說明，族人相當不滿，丹路村長高基銘質疑，「重大違規的標準是什麼」？對族人來說，飄雞屎味、引蒼蠅成群就是重大違規，縣府也是這樣認定嗎？其他族人附和道，要求縣府在116年合約到期後設下落日條款，別再讓人種西瓜。