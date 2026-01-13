屏東「歡樂馬」小提燈亮相 15000份發送全市孩童
▲今年屏東市公所特別推出的「歡樂馬」小提燈，市長周佳琪（右二）開箱亮相。
今年屏東市公所特別全新設計的「歡樂馬」小提燈，十三日首度亮相，預計發放約一萬五千份給全市的國小學童及幼兒園小朋友，為孩子們點亮一盞溫暖的節慶燈光，更為新的一年注入滿滿的歡樂與祝福。
屏東市公所迎接寒假與元宵佳節的到來，今年特別推出的「歡樂馬」小提燈，十三日在鶴聲國小首度亮相，提前為孩子們送上滿滿的年節祝福，陪伴學童迎接充滿歡笑與期待的假期時光。
屏東市公所表示，「歡樂馬」小提燈以圓潤可愛的馬兒造型為主角，搭配粉嫩柔和的色系與繽紛童趣元素，整體風格溫暖活潑，象徵新年的喜悅與祝福。提燈設計融入互動巧思，孩子只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳，彷彿快樂奔跑，讓提燈不只是節慶裝飾，也成為能陪伴遊玩的寒假小夥伴。
在造型細節上，「歡樂馬」也巧妙結合屏東在地意象，將城市風景化為孩子手中的節慶記憶，讓文化認識在遊戲中自然發生；同時持續將環保理念融入設計，提燈採用節能ＬＥＤ燈，並附上無電池光源供電線，不需使用電池即可點亮，讓孩子也學習珍惜資源、友善環境。
屏東市長周佳琪認為，元宵節是傳承文化、凝聚情感的重要節慶，期盼透過結合城市風景與環保巧思的小提燈，陪伴孩子留下溫暖的童年回憶，也讓屏東的城市故事在燈影中持續傳承。
屏東市公所說，「歡樂馬」小提燈將發送約一萬五千份給全市的國小及幼兒園學童，並準備了限量兩千個小提燈，預計在一月底開放給市民朋友索取，數量有限，索完為止，詳情請關注屏東市公所臉書及官網。
